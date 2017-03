Làm giả giấy tờ đưa hàng trăm xe Vespa, ô tô cổ ra nước ngoài

Ngày 21-7, Công an quận 3, TP.HCM vừa tạm giữ hình sự ba nghi can gồm Hoàng Ngọc Hùng (45 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Anh Kiệt (54 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hữu Soạn (59 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Kiệt và Soạn bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Soạn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chuyên làm thủ tục mua bán xe Vespa cổ để xuất bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Soạn gặp những chiếc xe không thể tìm được chủ xe đăng ký đầu tiên nên không làm được giấy chứng nhận xóa số đăng ký xe (sau này là giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe).

Qua quen biết, Soạn gặp Nguyễn Anh Kiệt là người làm “cò” mua bán xe Vespa cổ cho các khách nước ngoài nhờ làm giả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe. Sau đó, Kiệt nhờ Hoàng Ngọc Hùng làm giả các giấy tờ chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe do Công an quận 3 và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cấp.



Những giấy tờ mà nhóm này làm hết sức tinh vi. Ảnh công an cung cấp

Đến chiều 30-6-2016, khi Hùng đang mang một giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đi giao cho Kiệt thì bị cơ quan công an bắt giữ trên đường Võ Văn Tần (phường 5, quận 3). Qua điều tra truy xét, Soạn và Kiệt cũng bị bắt giữ.



Khám xét nhà Hùng, công an thu giữ hơn 200 tờ giấy in sẵn chữ ký và mẫu dấu của Công an quận 3 và Công an TP.HCM cùng một số phương tiện dùng để làm giấy tờ giả như máy in, laptop… Tại nhà của Soạn, cơ quan công an cũng thu giữ ba tờ giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe giả mang tên Nguyễn Anh Kiệt.

Qua khai thác ban đầu, nhiều năm nay, các đối tượng khai nhận làm giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe để xuất bán xe máy và ô tô cổ ra nước ngoài. Với mỗi tờ giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe giả, Soạn trả cho Kiệt 1 triệu đồng và Kiệt trả cho Hùng từ 200.000 đến 400.000 đồng/giấy. Trung bình mỗi tháng, chúng làm giả và xuất bán ra nước ngoài 10 chiếc xe cổ.

Theo cơ quan điều tra, những giấy tờ giả được nhóm này dùng các thiết bị công nghệ làm ra rất tinh vi. Giấy tờ làm ra như thật nên cả nhóm hoạt động trong một thời gian dài mà lực lượng chức năng không phát hiện ra.