Làm giả giấy tờ nhà để vay "nóng"

Ngày 9/7, công an quận 9 (TP HCM) cho biết vừa bắt nghi can Nguyễn Thị Thu An (50 tuổi, quận 3) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Thu An tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/6, qua lời giới thiệu, An mang bộ giấy tờ căn nhà tại quận Bình Thạnh đứng tên mình đến thế chấp vay của bà Hồng (quận 9) số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 5% một tháng. Bà Hồng giữ toàn bộ giấy tờ, đưa trước cho An 100 triệu đồng, yêu cầu viết giấy nợ. Cả hai thỏa thuận ngày hôm sau sẽ đến phòng công chứng xác nhận việc cho vay rồi giao số tiền còn lại nhưng An đã viện cớ không đến.

Vài ngày sau, với lý do kẹt tiền trả tiền lãi ngân hàng, An hỏi vay thêm bà Hồng 200 triệu đồng nữa, nhưng bà này hẹn đến ngày 2/7 sẽ đưa. Sau đó, bà Hồng mang giấy tờ đi kiểm tra thì tá hỏa khi biết toàn bộ đều là giả.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận do làm ăn thua lỗ phải đi vay nóng nhiều chỗ, không có khả năng chi trả nên đã nhờ một nhóm người (chưa rõ lai lịch) tại Lái Thiêu (Bình Dương) làm giả bộ giấy tờ trên.

Vụ việc đang được công an quận 9 tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Quốc Thắng (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.