Làm giả giấy vay tiền để lừa chủ nợ

Cuối tháng 8/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Kim Ly A (44 tuổi, ở số 10, đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Sơn (48 tuổi, chồng của Ly A) nhưng cho tại ngoại trong quá trình điều tra.

Võ Thị Kim Ly A.

"Giao trứng cho ác"

Bà Diệp Thị Thu (52 tuổi, ở đường Nguyễn Chánh, thuộc phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Định gửi đơn tố cáo vợ chồng Võ Thị Kim Ly A, Nguyễn Hoài Sơn chiếm đoạt của bà hơn 4 tỷ đồng.

Trong đơn bà Thu trình bày, từ tháng 9/2008 đến cuối năm 2009 bà đã nhiều lần vay tiền từ bà con, bạn bè để đưa cho vợ chồng Ly A vay lại với mức lãi cao hơn. Đến cuối tháng 2/2010, bà Thu không làm ăn với vợ chồng Ly A nữa, yêu cầu họ thanh toán lại số tiền 4.665.000.000 đồng đang nợ. Vợ chồng Ly A xác nhận số nợ đó nhưng cho biết đang cho người khác vay và đưa cho bà Thu giấy vay tiền của 7 người, tổng số tiền 4.950.000.000 đồng để chứng minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh 7 người đứng tên trong giấy mượn tiền của vợ chồng Ly A do bà Diệp Thị Thu photo gửi kèm theo đơn tố cáo thì cả 7 người đó đều khai nhận đã từng vay tiền của vợ chồng Ly A nhưng số tiền ít hơn và đã thanh toán gần hết cả tiền lãi, tiền gốc. Những giấy vay mượn tiền ghi tên họ đều không phải do họ viết, ký tên và số tiền vay mượn cao hơn thực tế rất nhiều.

Đi tìm sự thật

Nếu đúng ông Nguyễn Cần vay 4,8 tỷ đồng của vợ chồng Ly A thì Võ Thị Kim Ly A và Nguyễn Hoài Sơn không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, khi cơ quan điều tra triệu tập, ông Nguyễn Cần đã khai hoàn toàn ngược lại với lời khai của vợ chồng Ly A.

Cơ quan CSĐT cũng đã lần lượt xác minh từ 4 anh em ruột của bà Võ Thị Kim Ly A là các ông Võ Hùng Cả, Võ Hùng Tiến, Võ Hùng Cẩn và Võ Đăng Bản đang ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa và tất cả đều khai mối quan hệ giữa gia đình họ với ông Nguyễn Cần đúng như lời khai của ông Cần. Đồng thời họ cũng thừa nhận có biết việc vợ chồng Ly A nhờ ông Cần viết giấy nhận số nợ 4,8 tỷ đồng cung cấp cho cơ quan CSĐT để không bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng ông Võ Hùng Cẩn còn khai thêm về việc Ly A nhờ mình gọi điện thuyết phục vợ chồng ông Nguyễn Cần yên tâm nhận nợ giúp và đảm bảo với họ vợ chồng Ly A không kiện ông Cần về số tiền nợ đó.

Ngoài ra, qua điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh còn được biết, từ cuối năm 2006 đến tháng 8/2008 Võ Thị Kim Ly A và Nguyễn Hoài Sơn đã nhiều lần mượn của bà Diệp Thị Thu số tiền 6 tỷ đồng để cho người khác vay lại hưởng chênh lệch, sau đó dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng.

Lần này, Ly A và Nguyễn Hoài Sơn tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối như giả mạo, sửa chữa chứng từ vay mượn giao cho bà Thu làm tin, nhờ người khác viết giấy nhận nợ để đối phó với cơ quan điều tra nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi đó có dấu hiệu tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", vì vậy các cơ quan tố tụng khởi tố bị can đối với Võ Thị Kim Ly A và Nguyễn Hoài Sơn để điều tra kết luận, truy tố xét xử công khai là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và giữ nghiêm pháp luật.



