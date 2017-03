Làm giả văn bản của UBND tỉnh để trục lợi quảng cáo

Do biết được thông tin, năm 2011, tỉnh Kon Tum tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (12/8/1991 - 12/8/2011), nên Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ truyền thông Việt Nam có trụ sở tại số 03, ngõ Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do ông Nguyễn Đức Linh làm Tổng Giám đốc đã nhanh chóng làm công văn gửi UBND tỉnh Kon Tum đề xuất việc xuất bản cuốn sách “Kon Tum hội nhập và phát triển”, toàn bộ kinh phí liên quan đến việc khai thác tài liệu, in ấn và xuất bản do công ty chịu.

Ngày 5/4/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Lê Thị Kim Đơn có Văn bản số 511/UBND-VX gửi Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ truyền thông Việt Nam với nội dung: Thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ truyền thông Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện việc biên soạn và xuất bản cuốn sách Kon Tum hội nhập và phát triển…

Nhận được công văn của UBND tỉnh Kon Tum, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Linh đã giao cho Ngô Huy Bình - Trưởng phòng Kinh doanh công ty, triển khai thực hiện.

Lợi dụng văn bản này, Ngô Huy Bình đã sử dụng máy vi tính để scan và dùng kỹ thuật vi tính thay đổi toàn bộ nội dung công văn của UBND tỉnh Kon Tum rồi gửi đến các sở, ngành, đơn vị, UBND thành phố, các huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum yêu cầu cung cấp thông tin, tư liệu để triển khai thực hiện biên soạn và xuất bản cuốn sách “Kon Tum hội nhập và phát triển”.

Trong một thời gian ngắn, các nhân viên của công ty này đã ký hợp đồng với 18 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, tổng số tiền là 141,1 triệu đồng.

Sau khi một số doanh nghiệp phát hiện văn bản giả nên báo cáo với cơ quan Công an Kon Tum điều tra làm rõ và khởi tố Ngô Huy Bình về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Theo N.Như (CAND)