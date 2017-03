Làm giả vé xổ số trúng thưởng để lĩnh tiền

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội chuyển Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Giang (SN 1983, ở Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng), Kiều Quốc Vương (SN 1983, ở Đại Xuyên, Phú Xuyên) và Đỗ Thành An (SN 1988, ở Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên có hành vi làm giả vé xổ số trúng thưởng giải 6, giải 7 của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Sau đó, các đối tượng mang vé số giả đến phòng trả thưởng tại 2B Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) và lĩnh thưởng được hơn 14 triệu đồng. Khám nhà các đối tượng, cơ quan công an còn thu được 2.000 vé xổ số giả. Theo Tiến Nguyên (Dân trí)