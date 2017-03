Làm giấy tờ giả để cầm xe xịn

Công an TP Đà Lạt vừa cho biết, từ tin báo của quần chúng về nhóm đối tượng nghi sử dụng giấy tờ giả đang đưa xe đến cầm tại tiệm cầm đồ Thùy Trang ở số 1C Thi Sách, phường 6, Đà Lạt, lúc 10h ngày 4/6, Công an TP đã bắt giữ 3 đối tượng là Lê Vinh Hiển (22 tuổi) trú tại 2/4 Quang Trung, phường 9, Đà Lạt, sinh viên Khoa Điện tử viễn thông Trường Đại học Đà Lạt; Trương Anh Vũ (22 tuổi), trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tạm trú tại đường Hà Huy Tập, phường 3, Đà Lạt, và Nguyễn Duy Phương (22 tuổi), trú tại 44 An Dương Vương, phường 2, Đà Lạt, làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ ở số 5 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

Các đối tượng khai nhận, đã bàn nhau mua xe trộm cắp được tại TP Hồ Chí Minh, sau đó làm giấy chứng nhận đăng ký xe giả, rồi đưa lên Đà Lạt cầm đồ.

Ngày 4/6, nhóm của Phương nhận 1 xe máy hiệu Nouvo LX gắn biển số giả 49N3-8923 và giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên Trần Văn Giang (có dán hình của Hiển) ở Hiệp An, Đức Trọng (Lâm Đồng) từ TP Hồ Chí Minh đưa lên bán với giá 14 triệu đồng. Nhóm của Phương đã đưa chiếc xe trên đến cầm cho tiệm cầm đồ Thùy Trang với số tiền là 30.000.000 đồng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ các đối tượng và đang đấu tranh mở rộng.





Theo Đ. Huy (CAND)