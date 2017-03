Làm nhục và cướp tài sản người... đi “sai làn đường”

Được sự vận động của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, chiều 22/2, Đỗ Tiến Dũng còn có biệt danh là Dũng mít, đối tượng cuối cùng trong vụ làm nhục và cướp tài sản đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về tội làm nhục người khác và cướp tài sản, ngoài Dũng còn có Trần Anh Tùng (22 tuổi, trú tại tổ 12, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Trương Văn Chính (29 tuổi, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì); Ninh Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai). Vụ án khép lại nhưng đọng lại sau đó là bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/2, Chính và anh Đạt, lúc đó đang điều khiển xe ôtô Captiva đi cùng chiều với nhau, theo hướng từ đường Giải Phóng về khu vực Định Công. Lúc này, trời đã tối lại có rất đông các phương tiện cùng lưu thông trên đường nên anh Đạt cũng có lúc cũng đánh xe sang phần đường dành cho xe máy. Và Chính là người đã đi liền kề xe ôtô của anh Đạt vào thời điểm đó…

Sự việc chỉ dừng lại ở đó, không có hậu quả gì xảy ra nhưng với bản tính côn đồ, Chính đã đuổi theo rồi ra hiệu cho anh Đạt dừng xe. Anh Đạt dừng xe thì Chính có những lời nói thách thức, lăng mạ chửi bới anh Đạt, giữa hai bên vì thế đã xảy ra cãi vã. Vì muốn thể hiện mình, ngay sau đó Chính liền gọi cho Trường, lái xe của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội. Đi cùng với Trường còn có Tùng và Dũng mít.

Cậy thế đông người, các đối tượng đỗ xe ôtô ngay trước xe của anh Đạt rồi yêu cầu người bị hại xuống xe. Anh Đạt vừa mở cửa kính, các đối tượng đã liên tiếp đánh đập rồi giằng đứt sợi dây chuyền anh Đạt đeo trên cổ. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn đe dọa bắt người bị hại quỳ xuống đất thì chúng mới cho đi. Đối tượng Dũng sau đó đã lấy sợi dây chuyền vàng Nga, trị giá khoảng 8.000 USD của người bị hại…

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai vào cuộc điều tra đã bắt giữ Tùng, Chính và Trường riêng Dũng mít thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Chiều 22/2, được sự vận động của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, Dũng đến cơ quan Công an đầu thú. Hành vi của Dũng đã cấu thành tội cướp tài sản, các bị can khác cũng bị bắt giữ về hành vi làm nhục người khác. Nếu như Chính biết kiềm chế thì không có cơ sự như ngày hôm nay.



