Làm quen qua mạng rồi lừa xe của các em gái

Ngày 22/10, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt được Nguyễn Anh Tuấn, 22 tuổi, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loại đối tượng đầu tiên Tuấn nhằm vào để lừa đảo chính là các em gái nhẹ dạ, ham chát.

Trong trường hợp đối với em Nguyễn Phương Mai, 18 tuổi, trú tại quận Đống Đa. Khi hẹn gặp nhau vào ngày 1/10, thấy em Mai đi chiếc xe máy Attila, gã rủ em đi mua trà sữa Trân Châu. Gã chở Mai đến quán trà sữa Trân Châu ở 17 Khâm Thiên, đưa tiền cho em vào mua trà. Lợi dụng lúc Mai vào quán hàng, Tuấn phóng chiếc xe Attila của em đi mất.

Ngày 13/10, Tuấn cũng giở trò này với một em gái tên là Hến, quen qua mạng. Khi đèo Hến đến khu vực phố Nhà Thờ để ngồi chơi, lợi dụng lúc em không để ý, Tuấn đã phóng xe Wave RSX của em đi mất.

Đúng ngày rằm Trung Thu, Tuấn rủ bạn gái quen qua mạng tên là Chíp đi chơi rằm bằng xe Liberty của Chíp. Đến khu vực cửa khẩu An Dương, Tuấn bảo Chíp xuống mua đồ để phá cỗ trông trăng. Nhưng khi cô bé vừa xuống xe, gã đã rồ ga, phóng thẳng, khiến nạn nhân quá bất ngờ, không kêu nổi một tiếng…

Đến nay, Công an quận Đống Đa đã làm rõ Nguyễn Anh Tuấn gây ra 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đều là xe máy). Trong đó có một số vụ, cơ quan Công an chưa tìm thấy bị hại. Đề nghị ai là bị hại trong các vụ án trên, liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa, gặp Điều tra viên Đặng Thanh Tùng, số điện thoại 0903297936 để phối hợp giải quyết





Theo T. Hòa (CAND)