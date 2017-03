Làm rõ danh tính xác chết ở hồ Hoàng Cầu

Theo các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa cung cấp, sáng 2-10-2010, một số người dân ở phường Trung Liệt đi tập thể dục, đã phát hiện xác một nam thanh niên nổi trên mặt nước, sát mép bậc lên xuống của hồ Hoàng Cầu. Thông tin này nhanh chóng được nhân dân cấp báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, cởi trần, mặc quần bò màu xanh, chân đi giày vải. Trong túi quần bò của nạn nhân, các chiến sỹ công an phát hiện 1 chùm chìa khóa và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Motorola đã bị ngấm nước, không còn hoạt động được.

Theo nhận định của cơ quan công an, nạn nhân đã chết trước đó khoảng 48 giờ. Tuy nhiên, do nước hồ Hoàng Cầu quá bẩn cộng thêm khí hậu nóng ẩm, nên xác nạn nhân đã bị trương phồng và đang trong giai đoạn phân hủy nhanh.

Khu vực nạn nhân Giang ngã xuống hồ Hoàng Cầu

Vì không thể xác định được nhân dạng nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tháo chiếc sim điện thoại của nạn nhân ra sấy khô, kích hoạt và tìm được số điện thoại nhà riêng của nạn nhân ở tập thể Tổng cục Thống kê, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Nhân thân nạn nhân đã được làm rõ là Trần Lê Giang, có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, hiện ở cùng gia đình tại phường Láng Thượng (Đống Đa).

Qua tìm hiểu từ gia đình nạn nhân, cơ quan công an được biết Giang nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang từ hôm 30-9-2010, gia đình anh ta không biết Giang đi đâu, làm gì. Đến ngày 2-10-2010, sau khi được Công an quận Đống Đa thông báo, gia đình mới biết Giang đã chết, xác nổi lên mặt hồ Hoàng Cầu. Theo kết quả khám nghiệm của Công an quận Đống Đa, nạn nhân chích ma túy xong bị sốc thuốc, ngã xuống hồ Hoàng Cầu và bị chết ngạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã cho gia đình làm các thủ tục mai táng nạn nhân.

Theo Hà Trang (ANTĐ)