Làm rõ hai vụ trộm xe máy ở Quảng Nam

Lợi dụng đêm tối vào tối 1/12, 4 đối tượng gồm Trần Cảnh Trương (18 tuổi), Nguyễn Nguyên (19 tuổi), Nguyễn Văn Minh (18 tuổi) và Võ Đình Thế Long (20 tuổi, cả 4 cùng trú xã Đại An, huyện Đại Lộc) đi trên hai xe gắn máy đến thôn Pà Dấu II (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đột nhập vào nhà anh A Rất Nốp (18 tuổi) lấy trộm 2 xe máy BKS 92N2-0552 và 43S4-5386.

Nhận được tin báo của người bị hại, ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang phối hợp với Công an thị trấn Thạnh Mỹ đến kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và nhận định rằng rất có thể đối tượng gây ra vụ việc là người từ phía huyện Đại Lộc sang trộm xe.

Trong quá trình truy tìm thủ phạm thì chiều ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang nhận được thông tin từ phía Công an huyện Đại Lộc là vừa có Trần Cảnh Trương được gia đình đưa đến trụ sở Công an huyện đầu thú hành vi phạm tội và giao nộp xe máy BKS 92N2-0552.

Theo lời khai của Trương, lực lượng chức năng Công an 2 huyện đã nhanh chóng phối hợp truy bắt các đối tượng còn lại là Nguyễn Nguyên khi người này đang trên đường đưa chiếc xe máy còn lại ra Đà Nẵng tiêu thụ, sau đó đến ngày 8/12, lực lượng chức năng cũng tiến hành lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Minh, đối tượng còn lại là Võ Đình Thế Long đã bỏ trốn khỏi địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang đã ra lệnh truy nã đối với Long.

Trước đó vào tối ngày 24/10, 3 đối tượng gồm Châu Đăng Nghĩa (21 tuổi, thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, Đại Lộc) và Trần Trung (18 tuổi, thôn Ngọc Kinh Tây, Đại Hồng) cùng Lê Văn Tây (27 tuổi, thôn Tây Gia, xã Đại Minh, Đại Lộc) đến quán karaoke Hồng Thủy do Nguyễn Thị Thủy làm chủ (trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) hát karaoke, sau khi hát xong ba đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 92F4-3710 của chị Thủy.

Nhận tin báo của người bị hại, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang đã vào cuộc truy tìm thủ phạm. Qua các nguồn tin và những chứng cứ thu thập được, ngay trong ngày cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Châu Đăng Nghĩa khi y đang lẩn trốn tại nhà, thu giữ xe máy tang vật; các đối tượng Trung, Tây đã nhanh chân bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Nam Giang đang củng cố hồ sơ vụ án đồng thời vận động gia đình các đối tượng bỏ trốn ra đầu thú nhằm hưởng hoa hồng của pháp luật.





Theo An Khang (CAND)