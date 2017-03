Làm rõ nghi vấn bé gái 14 tuổi bị bắt cóc

Bùi Thị Loan, Hoàng Hữu Bình, Hồ Đại Hải, Lê Minh Quang (cùng ngụ thị xã Thuận An) cho Công an xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.





Nhóm nghi can bắt cóc bé gái. Ảnh: VN

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội đang đi trên đường thì phát hiện bốn nghi can trên đi hai xe máy chở một bé gái có những biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Thấy các “hiệp sĩ” đến gần, bé gái khóc lớn và kêu cứu. Thấy vậy, các “hiệp sĩ” đã ép xe nhóm nghi can , khống chế đưa về công an phường làm rõ.

Bước đầu, bé gái cho biết tên là HTXL (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo lời khai ban đầu của bé L., em mới quen bốn người trên qua mạng Internet. Sau đó nhóm này đến nhà L. đánh đập, lấy điện thoại di động của em rồi ép em lên xe máy chở đi.

VĂN NGỌC