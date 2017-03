Làm rõ nguyên nhân "những cô dâu mất tích"

Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) vừa cho biết đã phối hợp với Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang điều tra, bắt giữ được đối tượng đầu tiên trong chuyên án mua bán người xảy ra tại Hà Giang và Lào Cai.

Giàng Seo Vu.

Cách đây 2 năm, khoảng tháng 10/2008, cô gái trẻ Giàng Thị M., ở xã Nàn Ma, huyện Xí Mần (Hà Giang) thấy chị Giàng Thị Sâu, ở cùng xã, dẫn một người đàn ông đến nhà chơi. Anh này cao to, nói chuyện khéo léo, giới thiệu tên là Giàng Seo Vu, ở xã Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai). Chị Sâu đã giới thiệu cho M. và Vu quen nhau. Vài tháng trôi qua, lúc thì Vu liên lạc với M. qua điện thoại, lúc trực tiếp sang tán tỉnh, khiến cô gái trẻ cả tin vào tình yêu của gã.

Đến ngày 4/3/2009, Giàng Seo Vu cùng một người đàn ông Trung Quốc tên là Hồng đến nhà M. xin cưới cô. Chúng cũng bàn bạc hôn lễ với gia đình và hứa vài hôm nữa sẽ quay lại đón M. về làm vợ. Nhưng chỉ hôm sau, gia đình đã thấy M. mất tích. Chú rể Giàng Seo Vu cũng không hề quay trở lại…

Ngày 1/5/2010, cô Sùng Thị D., 17 tuổi, trú tại xã Chế Là (Xín Mần, Hà Giang) đi chăn dê cũng gặp một gã đàn ông lừa đảo tên là Giàng Seo Lù, trú tại xã Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai). Lù tán tỉnh làm quen D., còn theo cô về nhà và hứa với gia đình 3 ngày sau sẽ đón D. về làm vợ.

Nhưng đến khoảng 19h ngày 3/5, Lù quay lại gặp Sùng Thị D. tại trường học thôn Cốc Cang như đã hẹn trước và đưa cô đi đâu mất, không ai biết. Sáng hôm sau, ông Sung Pao A, bố D. mới biết việc do vợ kể lại nên tổ chức sang xã Phong Hải tìm con. Do không thấy, ông Sùng Pao A đã trình báo với Công an xã Phong Hải. Đến khoảng 20h ngày 6/5, bố của Giàng Seo Lù đã đến gặp ông Sùng Pao A bàn bạc và đưa số tiền 12 triệu đền bù con gái cho ông A.

Một tháng sau, tại địa bàn huyện Xín Mần cũng lại xảy ra vụ mất tích của 2 em gái đang ôn thi tại Trường Nội trú Xín Mần. Đó là em Lù Thị D. và Tẩn Thị M., cùng 16 tuổi. Từ ngày 22/6, hai em đã không có mặt ở trường, đi đâu không rõ. Qua xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ, ngày 22/6, D. có rủ M. và Thào Séo Páo (bạn cùng ôn thi với D.) đi chợ Cốc Pài chơi thì gặp bạn trai của D., sau này được biết là Giàng Seo Ly bên xã Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) và một người bạn của Ly. Sau đó, hai cô gái mất tích…

Tiếp đó, sáng 25/7, cô Sùng Thị H. và Sùng Thị S. bị 2 người đàn ông lạ, một người cũng giới thiệu quê ở Lào Cai nhờ đưa đi thăm phong cảnh, sau đó cũng bị đưa đi đâu mất, gia đình đã đi tìm và liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng không thấy…

Vì liên tục những vụ mất tích phụ nữ liên quan đến các đối tượng ở tỉnh ngoài xảy ra nên Phòng PC 45 - Công an tỉnh Hà Giang đã báo cáo Phòng 6, Cục C45, đơn vị chuyên điều tra các vụ mua bán người để phối hợp điều tra.

Những ngày cuối năm lạnh rét, một tổ công tác của Phòng 6 đã có mặt trên địa bàn Hà Giang phối hợp với PC45 Công an tỉnh nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng phạm tội, thống nhất nội dung kế hoạch triển khai xác minh, truy bắt đối tượng tại Lào Cai. Sau đó, 2 đơn vị đã phối hợp bắt khẩn cấp đối tượng đầu tiên là Giàng Seo Vu, 31 tuổi, trú tại xã Phong Hải. Vu chính là đối tượng lừa bán chị Giàng Thị M. sang một động mại dâm bên Trung Quốc.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, 2 đối tượng lừa bán chị Sùng Thị S. và Sùng Thị H. là Sùng Seo Chơ, 23 tuổi, trú tại Cốc Lếu (Bắc Hà, Lào Cai) và Sùng Sỉ Phúc, 35 tuổi, trú tại Quản Bạ (Hà Giang). Hiện 2 đối tượng này đã bị Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) bắt giữ trong một vụ việc khác. Trong quá trình lấy lời khai, 2 đối tượng khai nhận đã lừa bán 2 nạn nhân S. và H. sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Hiện, Cục C45 đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với PC 45 - Công an tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ các vụ án còn lại trong chuyên án và truy bắt các đối tượng phạm tội.



Theo T.H (CAND)