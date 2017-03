Làm rõ quy trình tuyển dụng kẻ bị truy nã vào ngành công an

Liên quan đến vụ “trung úy công an từng là kẻ cầm đầu băng cướp”, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo công an huyện Định Quán, đơn vị xét tuyển đối tượng Trần Hữu Nam (SN 1984, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) đi nghĩa vụ trong ngành công an làm rõ sự việc này.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của công an huyện Định Quán.

Trước đó, vào tháng 1/2013, Nam mua sầu riêng ở đường Dương Tử Giang (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa). Nghi ngờ người bán trái cây cân gian dối nên Nam lớn tiếng cãi cọ. Bực tức, người bán cầm con dao đòi tấn công. Thất thế, Nam rút thẻ ngành công an ra để thị uy.

Bực tức vì công an mà có kiểu ăn nói hồ đồ nên người đàn ông bán trái cây lớn tiếng. Lúc này, công an phường Tân Mai mời cả 2 bên về trụ sở làm việc. Trích lục hồ sơ, công an phường phát hiện Nam chính là đối tượng cầm đầu băng trộm tài sản đã gần 10 năm về trước.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tước quân tịch đối với trung úy Trần Hữu Nam giao công an TP Biên Hòa (nơi Nam đang công tác) khởi tố, bắt tạm giam nghi can Nam để điều tra theo quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Quyết định truy nã Trần Hữu Nam của công an TP Biên Hòa (Ảnh: A.H)

Theo tìm hiểu, Trần Hữu Nam quê gốc tỉnh Thái Bình theo gia đình vào lập nghiệp ở ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Năm 2003, Nam thi trượt Đại học. Sợ con ở nhà sẽ hư hỏng với tính hiếu động có sẵn, cha mẹ đưa Nam lên TP Biên Hòa để ôn thi cho mùa tuyển sinh năm sau.

Tuy nhiên, trong thời gian ôn thi, Nam cùng đồng bọn tham gia một vụ trộm cắp ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Trần Hữu Nam và đồng phạm đã bị bắt giữ. Sau gần chục ngày các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, công an không xác minh được người bị hại nên cho tại ngoại đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc.

Đến khi xác định được bị hại và Nam chính là đối tượng cầm đầu băng trộm cắp thì công an ra quyết định bắt giữ nghi can để xử lý. Tuy nhiên, Nam đã nhanh chân bỏ trốn. Tháng 3/2004, Công an Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Hữu Nam về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Nam về quê nhà ở xã La Ngà, Định Quán cư ngụ và sau đó làm hồ sơ ứng tuyển công an nghĩa vụ. Không hiểu sao, một đối tượng bị truy nã như Nam lại lọt qua các vòng kiểm tra, xác minh lý lịch gắt gao của công an huyện Định Quán và trở thành chiến sĩ có thời hạn trong ngành. Năm 2006, Nam được phân công về công tác tại Công an huyện Long Thành. Trong quá trình phục vụ, Nam nhiều lần vi phạm kỷ luật.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Nam nộp hồ sơ thi vào trường Trung học Cảnh sát. Do Nam là đối tượng trong ngành, nên nhà trường căn cứ hồ sơ có sẵn và xác nhận của đơn vị nơi Nam công tác trong quá trình sơ tuyển. Chính vì thế, Nam đã lọt qua khâu xét lý lịch.

Nam thi đậu và sau 2 năm học ở trường, Nam trở thành công an chuyên nghiệp và được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai. Năm 2011, Nam được điều về Đội Cảnh sát 113 (thuộc công an tỉnh Đồng Nai). Đến cuối năm 2012, Nam được phân công về Công an TP Biên Hòa công tác và mang hàm cấp trung úy.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cần kiểm tra lại công tác công bố lệnh truy nã của cơ quan có thẩm quyền. Phải chăng, lệnh truy nã không đến được với công an huyện Định Quán nên nơi này đã tuyển Nam vào ngành công an?!.

Theo Công Quang (Dân trí)