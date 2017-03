Làm rõ tin đồn về loại thuốc độc gây chết người

Hệ lụy từ tin đồn

Đến xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - một trong những “điểm nóng” tin đồn về thuốc độc gây chết người vào một sáng chợ phiên đầu năm. Mọi sinh hoạt mua bán ở đây vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp. Nhưng có một điểm khác lạ, mọi người đến chợ hầu như “tẩy chay” với các loại thức ăn, đồ uống sẵn như rượu, thịt chó, phở, thịt lợn... Đó là hệ lụy từ tin đồn về bả thuốc độc gây chết người khiến người dân trên địa bàn xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cũng như ở tại khu chợ phiên của xã không ai dám ăn uống các loại thức ăn được bày bán tại chợ.

Ông Ngô Văn Cổ đang cho cơ quan công an xem hồ sơ bệnh án

Một số người dân ở chợ phiên xã Vạn Linh cho biết, sau khi có tin đồn về loại thuốc độc gây chết người này, liên tiếp trong hai chợ phiên gần đây, nhiều loại thực phẩm đã phải mang đi đổ vì người dân không ai mua. Là một huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, hầu hết dân cư trên địa bàn là các dân tộc thiểu số có trình độ dân trí thấp nên khi có tin đồn về loại thuốc độc gây chết người này, sự yên bình của những làng quê miền sơn cước thực sự bị xáo trộn. Tin đồn bả thuốc độc gây chết người như những đợt sóng ngầm âm ỉ, ngấm sâu “hủy hoại” mối quan hệ làng xóm, láng giềng.

Anh Nhất chủ quán thịt chó nổi tiếng ở xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết; Trước đây, những ngày bình thường, quán của gia đình anh rất đông khách, trung bình mỗi ngày bán hàng chục mâm thịt chó. Nhưng từ khi có tin đồn trong thịt chó có bả thuốc độc thì không còn khách nào qua lại, nguy cơ gia đình anh phải đóng quán chỉ trong ngày một ngày hai.

Không riêng quán hàng nhà anh Nhất mà rất nhiều hàng quán khác ở trên địa bàn huyện Chi Lăng cũng đang trong tình trạng ế ẩm như vậy. Ông Ngô Văn Cổ ở thôn Làng Dộc, xã Gia Lộc cũng là nạn nhân của tin đồn thuốc độc nói trên. Ông Cổ bị bệnh nổi hạch ở cổ nhưng lại có tin đồn bảo ông bị thả thuốc độc. Tin đồn đó nhanh chóng lan ra cả xã. Trước đây, mỗi lúc ốm đau, hàng xóm láng giềng qua lại thăm hỏi ông rất đông, nhưng giờ đây, hay tin ông bị bả thuốc độc, sợ lây thuốc nên chẳng ai dám đến.

Đi tìm “thuốc giải”

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Cơ quan công an đã điều tra, xác minh được lời đồn đại đó xuất phát từ xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sự việc bắt nguồn từ quán thịt chó của gia đình anh Nhất. Trước đó, trong một ngày cuối năm 2009, vào buổi tối, một nhóm nam thanh niên ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vào quán của anh Nhất uống rượu. Do uống nhiều rượu nên một số thanh niên say quá về nhà đã bị nôn.

Để biện hộ cho việc say rượu, một trong số thanh niên này cho rằng quán thịt chó nhà anh Nhất “bỏ thuốc độc”. Mọi người tưởng thật và thông tin đó nhanh chóng được những người dân thiếu hiểu biết “thổi” lan ra cả huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm thiệt hại về kinh tế của người dân địa phương... Tiến hành gặp nhóm thanh niên tung ra lời đồn bả thuốc độc gây chết người nói trên, nhóm nam thanh niên này cho cơ quan công an biết, do “quá chén”, sợ mọi người chê cười nên đã nói dối như vậy.

Tiếp tục chứng minh lời đồn đại trên là nhảm nhí, không có thực, chúng tôi đã đến gặp trực tiếp ông Ngô Văn Cổ ở Làng Dộc, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ông Cổ đưa cho chúng tôi xem bệnh án của một bệnh viện có danh tiếng ở tỉnh Lạng Sơn ghi rõ kết luận của bác sỹ về căn bệnh của ông là bị hạch ở cổ và đã được điều trị khỏi. Ông Cổ bùi ngùi chia sẻ: “Tôi bị một cái hạch ở cổ. Bác sỹ kết luận là lành tính và tôi đã chữa trị dứt điểm. Thế mà không hiểu từ đâu lại đồn rằng tôi trúng thuốc, tôi rất bức xúc về tin đồn nhảm nhí ấy. Rất may là các bác sỹ đã lấy lại công bằng và sự thật cho tôi...”.

Ông Triệu Văn Choóc - Bí thư Đảng uỷ xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thẳng thắn: “Với cương vị của lãnh đạo chính quyền xã, tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở với bà con nhân dân là phải hết sức bình tĩnh, không nên tin vào những tin đồn không có cơ sở, khoa học...’’.

Thượng tá Vy Văn Thông - Phó Trưởng CAH Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn khẳng định: “Cơ quan công an đã xác minh làm rõ nơi được cho là điểm xuất phát của lời đồn đại trên và đã chứng minh được tất cả chỉ là bịa đặt, không có cơ sở khoa học. Vì vậy nhân dân yên tâm sinh sống, làm việc và phải hết sức cảnh giác trước những tin đồn có tính thất thiệt như đã nêu trên. Thượng tá Thông cũng cho biết thêm, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn nhảm này...”.

Theo Nguyên Thái (ANTĐ)