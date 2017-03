Làm rõ trách nhiệm vụ bắt cóc bị công an “ngâm”

Ban Chỉ huy Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đã làm việc với Công an phường 9, quận 3 để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với những cán bộ liên quan. Cùng với đó, Công an quận 3 đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo cho Công an TP.HCM trong ngày 14-3. Ngày 14-3, được ủy quyền của Ban Chỉ huy Công an quận 3, Trung tá Lê Minh Lê - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp công an quận này thông tin cho chúng tôi về vụ học sinh NHAT bị người lạ vào Trường Tiểu học cơ sở Kỳ Đồng bắt cóc đưa đi.

Cũng theo Trung tá Lê, trong buổi họp cùng ngày, lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc. Cùng với đó, công an cũng tiến hành kiểm điểm những cá nhân cán bộ liên quan. Sau đó tùy vào sai sót cụ thể sẽ có hình thức xử lý.

Trung tá Lê Minh Lê nói: Vụ việc xảy ra ngày 5-3 nhưng công an phường không chuyển cho quận. Đến trưa 13-3, khi cán bộ quận xuống nắm địa bàn mới biết thông tin. Công an phường có lấy lời khai, lập hồ sơ từ gia đình nạn nhân nhưng trực ban công an phường 9 (quận 3) nhận thức hạn chế, hời hợt nên sau khi tìm thấy và đưa bé NHAT về nhà, người này cất luôn hồ sơ vào tủ. Phường đã sai về quy trình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 5-3, em T. (học lớp 5) bị một người lạ mặt cho ăn kẹo cao su và đi theo người này ra khỏi cổng trường. Khi phụ huynh đến trường đón thì không thấy em đâu nên nhà trường và gia đình đến Công an phường 9, quận 3 trình báo… Sau đó, em T. được tìm thấy tại khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1)…

Dù việc bắt cóc đã xảy ra, gia đình và nhà trường trình báo nhưng Công phường 9, quận 3 không báo cho quận. Mãi đến ngày 13-3, một công an quận phụ trách địa bàn tìm hiểu vụ việc vẫn không thấy hồ sơ vụ bắt cóc ở đâu.

XUÂN NGỌC