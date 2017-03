Làm rõ vụ đe doạ cưỡng đoạt tiền ở quận Tây Hồ

Ngày 6-2, Công an quận Tây Hồ bắt Vũ Văn Hưng, SN 1981, ở Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị An, ở tổ 28, cụm 4 Phú Thượng, Tây Hồ. Với thủ đoạn đe dọa bắt gia đình chị An nộp 100 triệu đồng nếu không sẽ giết con gái của chị là Công Thị Quyên, SN 1994. Khi đang nhận 50 triệu đồng của gia đình chị An, Hưng đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Hiện vụ việc đã được lập hồ sơ xử lý.

Theo Trần Ngọc (ANTĐ)