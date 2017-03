Làm rõ vụ Đội phó Đội CSGT huyện vận chuyển gỗ lậu

Thượng tá Lê Thanh Liêm - Trưởng Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, công an huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tiến hành xác minh vụ Nguyễn Văn Tuấn - đại úy, Đội phó Đội CSGT công an huyện bị tố giác là đã dùng xe ô tô tải cá nhân để vận chuyển một số lượng lớn gỗ quý hiếm.

Theo báo cáo của Công an xã EaLâm (H.Sông Hinh), rạng sáng ngày 1-9, một tổ công tác gồm 3 người do Trưởng công an xã A Ma Druông dẫn đầu đã tổ chức truy đuổi và bắt quả tang đại úy Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe ô tô tải mang biển số 78K- 3204 (ảnh) vận chuyển trái phép hơn 4m3 gỗ hương quý hiếm (gồm 57 hộp gỗ xẻ, 5 lóng gỗ tròn) chạy từ hướng xã huyện Krông Pa (Gia Lai) qua địa bàn xã EaLâm để về H.Sông Hinh. Sau khi năn nỉ và đưa hối lộ không thành, đại úy Tuấn đã "bỏ của chạy lấy người". Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Hạt Kiểm lâm H.Sông Hinh tạm giữ. TRÌNH KẾ - <EM>(Theo Thanh Niên)</EM>