Làm rõ vụ người đàn ông bị đánh hội đồng đến tử vong

“Vẫn chưa có kết quả giám định pháp y về cái chết của nạn nhân nên chưa thể xác định được hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật của những người liên quan đến vụ việc. Sau khi có kết quả giám định, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc các bên liên quan để xác định nguyên nhân ông Mỹ tử vong. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục tập trung điều tra, nếu có căn cứ rõ ràng về hành vi phạm tội, chúng tôi mới có thể tiến hành bắt giữ các nghi can liên quan đến vụ án” - Thượng tá Phan Thanh Tuấn (Trưởng Công an huyện Bắc Trà My) nói.

Theo Thượng tá Tuấn, khi xác định được rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Mỹ thì mới có căn cứ để giải quyết đúng theo pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Hải (SN 1955, ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, anh ruột nạn nhân), cho biết gia đình vô cùng đau đớn trước việc người em trai là ông Nguyễn Văn Mỹ bị một nhóm thanh niên địa phương đánh dẫn đến tử vong. “Gia đình chúng tôi rất bức xúc về việc này, em tôi ở địa phương tuy có uống rượu nhưng cũng chưa gây ra vụ việc gì nghiêm trọng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai tôi để xử lý theo pháp luật” - ông Hải nói.







Gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết của ông Mỹ

Cũng theo như người anh trai của nạn nhân kể, rạng sáng 24-10, ông vừa từ Bình Định trở về nhà thì nhận được hung tin em trai mình bị một số thanh niên đang ăn nhậu ở trước một quán cà phê đấm đá vào người dẫn đến thương tích. Ngay sau đó gia đình cùng với người dân đã khẩn cấp đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để lấy lời khai ban đầu, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Mỹ có thường xuyên uống rượu. Khoảng 0h30 ngày 24-10, sau khi có hơi men, ông Mỹ đã cầm dao ra ngoài và đã xảy ra mâu thuẫn xô xát với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu khiến ông Mỹ tử vong.

Được biết ông Mỹ làm nghề đánh bắt cá ở sông để mưu sinh nhưng trong thời gian gần đây vì lý do sức khỏe nên ông ở nhà làm những công việc ruộng đồng khi được thuê mướn. Ông Mỹ đã có vợ và sáu người con.