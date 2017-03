Làm rõ vụ truy sát ở đập Kênh Kênh

Tại đập Kênh Kênh thuộc địa phận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định) rạng sáng 28/12/2010, bà con địa phương phát hiện một thanh niên bị thương nặng đang bất tỉnh dưới bờ đập, gần đó có một chiếc xe môtô bị đổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 4 ngày sau đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc đầu, nhiều người nghĩ đó là một vụ tai nạn giao thông, nhưng qua điều tra, nạn nhân ngã xe do bị truy sát và rạng sáng 2/1, các đối tượng liên quan đến vụ án mạng gồm Phan Văn Trọng (19 tuổi), Dương Thanh Tân (16 tuổi), ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát đã bị bắt giữ.

Người thanh niên bị hôn mê sâu, trong người không có giấy tờ tùy thân, chiếc môtô phát hiện tại hiện trường đã được bán qua nhiều người nhưng chưa sang tên đổi chủ nên chưa thể xác định được họ tên, địa chỉ của nạn nhân. Tại hiện trường, theo dấu vết để lại, nạn nhân điều khiển môtô chạy nhanh dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Trong lúc Công an huyện Phù Cát đang điều tra làm rõ những nghi vấn về vụ tai nạn này thì người nhà nạn nhân xuất hiện và người thanh niên đó được xác định là Đoàn Chương (19 tuổi, ở phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) đang học Trường Cao đẳng nghề cơ điện - Xây dựng nông lâm Trung Trung Bộ. Tuy được các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực cứu chữa nhưng đến ngày 1/1, Đoàn Chương đã không qua khỏi.

Tuy xác định Đoàn Chương điều khiển môtô tự ngã, nhưng nguyên nhân dẫn đến tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng đó có nhiều uẩn khúc, như nạn nhân đi đâu về hướng đập Kênh Kênh, trong khi gia đình và cả bạn bè của Chương cho biết họ chưa bao giờ nghe anh nói có người quen ở vùng đó. Mặt khác, vì sao Đoàn Chương chạy với tốc độ nhanh để dẫn đến vụ tai nạn đau lòng. Trong khi đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện phát hiện vào đêm anh Chương bị tai nạn có một nhóm thanh niên ở thị trấn Ngô Mây mang theo hung khí điều khiển môtô chạy về hướng đập Kênh Kênh để tìm đánh người khác. Hai sự việc này có liên quan với nhau không? Lãnh đạo Công an huyện Phù Cát đã chỉ đạo điều tra nhanh chóng thu thập chứng cứ để trả lời câu hỏi đó.

Hung khí hai đối tượng Phan Văn Trọng và Dương Thanh Tân sử dụng trong lúc truy đuổi anh Chương. (Ảnh: Kim Cường).

Kết quả, Công an huyện Phù Cát xác minh được biết, khoảng 16h ngày 27/12/2010, Phan Văn Trọng (19 tuổi), Lê Đình Lâm (20 tuổi), Dương Thanh Tân (16 tuổi) cùng một số thanh niên khác ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát rủ nhau đến suối nước nóng Hội Vân tổ chức ăn nhậu, sau đó kéo đến quán ông Hoàng ở thôn Phong An, xã Cát Trinh tiếp tục uống bia và hát karaoke.

Khoảng 20h, cả nhóm rủ nhau về thị trấn Ngô Mây nhậu tiếp. Trên đường đi, Lê Đình Lâm bị một số thanh niên lạ mặt chặn đánh, phải bỏ chạy. Khi cả nhóm tập trung tại quán ông Thuận, ở khu An Thọ, thị trấn Ngô Mây ăn uống, Lâm kể lại sự việc xảy ra và nghi những người đánh Lâm là thanh niên thôn An Đức, xã Cát Trinh. Nghe vậy, cả nhóm bàn nhau đi tìm đánh số thanh niên vừa đánh Lâm.

Sau khi Tân và Lâm vào khu vực chợ Phù Cát mua 2 cái rựa mang về, Phan Văn Trọng mượn xe môtô của một người trong nhóm chở Dương Thanh Tân ngồi giữa, Lê Đình Lâm ngồi sau chạy đi tìm số thanh niên vừa đánh Lâm. Khi bọn chúng đến ngã tư Lê Lợi - Lê Thánh Tông thuộc thị trấn Ngô Mây thì phát hiện một thanh niên đi môtô chạy về hướng đường 3-2, Lâm bảo Trọng đuổi theo và đồng thời hô to: "Đuổi theo giết nó luôn". Người thanh niên đó là Đoàn Chương, bất ngờ bị bọn Trọng, Tân và Lâm truy đuổi nên hoảng sợ tăng ga bỏ chạy.

Cuộc truy đuổi kéo dài đến hết đường bê tông và chạy vào đường đất nhiều ổ gà, sống trâu nhưng cả hai chiếc môtô vẫn không giảm tốc độ. Hậu quả, Lâm ngồi sau trên chiếc môtô chở 3 người khi gặp ổ gà đã bị rơi xuống đất, tuy vậy Trọng vẫn không dừng lại, tiếp tục chở Tân cầm rựa đuổi theo Chương. Khi xe môtô chạy đến cách đập Kênh Kênh khoảng 25 mét thì Trọng và Tân nghe có tiếng va chạm mạnh phía trước và nhìn thấy xe Chương lao xuống bờ đập nên đã quay lại chở Lâm đi cấp cứu.

Với những chứng cứ thu thập được, rạng sáng 2/1, Công an huyện Phù Cát đã bắt khẩn cấp Phan Văn Trọng, Dương Thanh Tân để điều tra làm rõ trách nhiệm về cái chết của Đoàn Chương. Đối với Lê Đình Lâm hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, Công an huyện Phù Cát cho gia đình bảo lãnh trong quá trình điều tra làm rõ vụ án.





Theo Xuân Linh (CAND)