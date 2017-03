Làm rượu ngoại bán cho quán bar bằng... nước màu kho cá

Nghi can Hoài bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, ngày 20-5 Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang tại phòng trọ có địa chỉ tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) Hoài đang sản xuất rượu ngoại giả. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ pha chế, sản xuất rượu ngoại giả như: nắp chai, tem chống hàng giả và hơn 200 vỏ chai rượu ngoại.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hoài khai nhận cùng hợp tác với một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) để làm giả rượu. Hoài mua các chai rượu với giá khoảng 200.000 đồng/chai rồi mang về trộn với Vodka và nước màu kho cá.



Số rượu pha sau đó được sang chiết qua các chai rượu ngoại rồi đem đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán bar. Hoài cũng khai nhận đã tuồn hơn 40 chai rượu cho một quán bar trên địa bàn thị xã Dĩ An.