Lâm tặc đánh cán bộ kiểm ngất xỉu đã ra đầu thú

(PLO)- Ngày 26-7, Cơ quan Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết nghi can Nguyễn Quang Tuấn (trú bản Tóng 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) đã ra đầu thú hành vi vận chuyển gỗ lậu rồi chống người thi hành công vụ, gọi người đếnhai kiểm lâm.