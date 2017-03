Lâm tặc mang hung khí hành hung lực lượng kiểm lâm

Ngày 3/10/2011, Công an huyện Đô Lương – Nghệ An cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ hành hung cán bộ kiểm lâm.

Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung điều tra. Biết không thể trốn thoát, 2 ngày sau khi gây án, 2 đối tượng là Trần Quốc Hòa (sinh năm 1972) là chủ gỗ và Nguyễn Văn Thủy sinh năm 1974 (cả 2 cùng trú tại Xóm 4 - Đà Sơn) - là kẻ trực tiếp cầm dao chém đồng chí đã tới công an huyện Đô Lương đầu thú. Theo Thiên Thanh (ANTĐ)