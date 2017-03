Lâm tặc rải đinh ngăn cản kiểm lâm tịch thu gỗ

Vào hồi 10h30 ngày 28-2, nhận được tin báo của người dân tại khu vực bãi đá thôn Nà Miếu, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cách cầu Nà Miều 300m có cất giữ khối lượng lâm sản dạng thớt nghiến trái phép, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1- Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng phối hợp với công an xã Phương Tiến đến ngay hiện trường vụ việc.



Tại đây đội đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 1 đống gỗ nghiến dạng thớt thuộc nhóm 2A. Qua đo đạc kiểm đếm số lượng gỗ nghiến có 20 khúc, tương đương 0,623m3. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm, không rõ nguồn gốc hợp pháp và vô chủ. Trong thời gian làm nhiệm vụ nhiều đối tượng lạ mặt đã đến xem và rải đinh dọc đường nhằm cản trở các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Số gỗ đã được đội kiểm lâm cơ động đưa về trụ sở Chi cục kiểm lâm tỉnh quản lý.



Trước đó, vào hồi 18h30 ngày 24-2 cũng nhận được tin báo của người dân cung cấp, tại khu vực ao nhà ông Nguyễn Văn Tế, thôn Nà Miêu, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên có cất giấu lâm sản trái phép. Đội kiểm lâm cơ động số 1 và Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã cùng công an xã Phương Tiến xác minh, kiểm tra, mò vớt 25 khúc gỗ nghiến nhóm 2A có đường kính 40 x 40cm bằng 0,694m3. Qua kiểm tra và làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Tế cho biết, hoàn toàn không biết gì về số gỗ trên và không biết chủ sở hữu là ai. Số gỗ lâm sản trái phép đã được đội đưa về Chi cục kiểm lâm tỉnh chờ xử lý.



Chỉ trong 4 ngày, với hai vụ cấp giấu lâm sản gỗ nghiến dạng thớt vô chủ cho thấy tình hình buôn bán khai thác gỗ nghiến diễn ra hết sức phức tạp, cần được các cơ tổ công tác liên ngành thường xuyên bám nắm địa bàn, rà soát đối tượng, giải quyết và xử lý dứt điểm những điểm nóng về buôn bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật.





Theo Trường Giang – Văn Thao (ANTĐ)