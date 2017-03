Lâm tặc tông, kéo lê xe nhân viên kiểm lâm

Ngày 1-6, ông Lê Đình Thanh, Đội Phó Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 3 Chi cục kiểm lâm Nghệ An, cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 31- 5 tại bản Na Xái, xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong). Khi tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 3 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 xe ô tô không có biển kiểm soát đang vận chuyển gỗ trái phép.

Trong lúc các nhân viên kiểm lâm đang làm việc thì bị một số người lao ô tô chở gỗ lậu đâm thẳng vào xe mô tô công vụ và kéo lê xe đi hàng chục mét rồi lái xe bỏ trốn. Rất may các cán bộ kiểm lâm kịp thời nhảy khỏi xe nên không ai bị thương.

Xe máy của các nhân viên kiểm lâm bị hư hỏng nặng.



Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ trên, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Quế Phong phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm tập trung điều tra và sớm bắt giữ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.