Lâm tặc vây hãm kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn suốt gần 10 giờ

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc qia Yok Đôn (Đắc Lắc) phát hiện tại sân nhà ông Y Thông Bkrông, thuộc địa bàn buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, có xe ô tô 49H-4058 và 47P-1647 chở khoảng 4m³ gỗ hương đã được xẻ thành phách.

Sau khi lập biên bản hiện trường, lực lượng kiểm lâm cử anh Nguyễn Quang Thứ lái xe tang vật về trụ sở thì bất ngờ bị bọn lâm tặc cùng những người dân quá khích bao vây, trong đó một số tên nhảy lên thùng xe xả gỗ lậu xuống để tẩu tán và phi tang. Bọn lâm tặc tổ chức cướp lại xe tang vật và điều khiển xe ra khỏi khu vực để tẩu tán gỗ tang vật.

Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm phải nhờ đến lực lượng bộ đội thuộc Tiểu đoàn cơ động (Bộ chỉ huy biên phòng Đắc Lắc), khống chế bọn lâm tặc và thu gom lại được hơn 20 phách gỗ lậu (khoảng 2m³) đưa về doanh trại quân đội.

Chưa dừng lại ở đó, bọn lâm tặc đã đốt lửa trên đường làm hiệu, xúi giục, lôi kéo hàng trăm người dân phong tỏa lối ra, không cho lực lượng kiểm lâm ra khỏi địa bàn. Bọn chúng còn tìm cách đột nhập vào doanh trại quân đội để tiếp tục phi tang gỗ lậu.

Sau gần 10 tiếng bị bao vây, được tăng cường và có sợ can thiệp của lực lượng Công an huyện Buôn Đôn, lực lượng kiểm lâm mới đưa xe ôtô, gỗ tang vật mới thoát khỏi vòng vây của lâm tặc. Xe ôtô cùng gỗ tang vật sau đó được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, chủ nhân số gỗ lậu cũng là chủ phương tiện chở gỗ lậu là Nguyễn Đức Trương, trú tại buôn Ea Mar, xã Krông Na. Đây là đối tượng đã nhiều lần bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang vận chuyển gỗ lậu và cũng đã nhiều lần huy động lực lượng chống trả quyết liệt, hành hung cán bộ, phá hoại phương tiện của lực lượng kiểm lâm.

Theo NGUYỄN CƯỜNG (NDĐT)