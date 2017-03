Làm vé số giả mang đi bán

Ngày 4/7, Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang), cho biết: Từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Công an TP Long Xuyên vừa tiến hành kiểm tra phòng số 5, nhà trọ Lê Sang (số 23 Lê Thiện Tứ, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên), là nơi ở của Lê Đức Chính (21 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang), phát hiện và bắt quả tang hành vi in, làm giả các loại vé xổ số kiến thiết.

Qua đó, lực lượng Công an thu giữ gần 200 tờ vé số kiến thiết giả của các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ..., cùng máy in, máy scan, máy tính...

Theo lời khai ban đầu của Lê Đức Chính, y đã làm những tờ vé số giả để bán cho người dân từ ngày 20/5 tại khu vực phường Mỹ Hòa và Mỹ Long. Hiện vụ việc được Công an TP Long Xuyên điều tra làm rõ.





Theo Đ. Văn (CAND)