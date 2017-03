Lần theo dấu vết kẻ giết người tình vứt xác xuống cống

Danh Bé Hai. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 2/8, thượng tá Trần Văn Chính - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương - cho biết đang khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Danh Bé Hai (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản. Vụ án gây xôn xao dư luận ở huyện Bến Cát (Bình Dương) gần nửa năm nay vì hung thủ ra tay quá tàn độc với người phụ nữ vừa có giây phút mặn nồng với mình.

Quá trình điều tra xác định, chiều 28/2, trước khi về quê Hai điện thoại hẹn chị Kim gặp nhau khi tan ca. Tối đó thiếu phụ quê Cà Mau cùng Hai vào bãi đất trống ở xã Thới Hòa tâm sự. Tuy nhiên, ngay sau những giây phút mặn nồng, thiếu phụ đã bị người tình thẳng tay bóp cổ đến chết. Trước khi bỏ trốn, hung thủ lấy điện thoại di động và lột hết nữ trang chị Kim đeo trên người rồi đẩy xác xuống cống thoát nước.

Đêm Hai gây án, chị ruột nạn nhân là bà Lê Thị Ri (47 tuổi) đứng ngồi không yên vì không thấy em đi làm về đúng giờ như mọi khi. Bà nghĩ em mình tăng ca nhưng chờ đến sáng vẫn không có kết quả, điện thoại chị Kim mất liên lạc. Gần một tháng trôi qua, khi cơ quan điều tra chưa tìm được manh mối thì sáng 27/3 người dân ấp 6, xã Thới Hòa phát hiện mùi tử khí phát ra nồng nặc dưới ống cống gần khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

Hay tin từ cảnh sát, bà Ri cùng người thân đến hiện trường nhưng không nhận dạng được. Tuy nhiên, với tên công ty in trên áo người chết kết hợp với giám định AND, nhà chức trách xác định nạn nhân là chị Kim. Ngay sau đó, Ban chuyên án được xác lập do thượng tá Trần Văn Chính chỉ huy.

Lần theo mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện chị Kim yêu gã thợ hồ Danh Bé Hai. Đến công trình Hai phụ việc, cảnh sát được cung cấp thông tin "anh ta biến mất vào thời điểm chị Kim mất tích". Một tuần sau đó, Hai về quê liền bị công an mời lên thẩm vấn nhưng không đủ chứng cứ giữ nên tên này nhanh chóng rời khỏi địa phương, gây khó khăn cho việc điều tra.

Cuối tháng 3/2013, người dân phát hiện xác nạn nhân đang thối rửa dưới cống thoát nước. Ảnh: Nguyệt Triều

Với quyết tâm phá án, trinh sát đeo bám người thân của kẻ tình nghi, ghi lại chi tiết có lần Hai đưa người tình về quê ra mắt cha mẹ nhưng bị phản đối do chênh lệch tuổi. Lúc này anh ta cãi lại và nói với đấng sinh thành rằng "người ta già nhưng có nhiều tiền". Với tình tiết này cán bộ điều tra đặt nghi vấn "phải chăng Hai giết người tình để cướp tài sản vì anh ta đang nợ tiền nhiều người?".

Gặp những chủ nợ, mọi người xác nhận sau khi chị Kim mất tích Hai bỗng nhiên có nhiều tiền và trả dứt nợ. "Bản thân làm công thu nhập không đủ chi tiêu, việc Hai tìm ra số tiền tương đương giá trị tài sản chị Kim bị mất càng làm lộ dần động cơ gây án của Hai", một cán bộ điều tra cho biết.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Dương xác định Hai đang trốn tại TP HCM. Hai tuần trước tên này bị cảnh sát bắt giữ nhưng lúc đầu hắn ta chối tội. Đến khi điều tra viên yêu cầu khai báo nguồn gốc số tiền có được để trả nợ thì mặt Hai tái đi, cúi đầu nhận tội.

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thùy (VNE)

* Tên nạn nhân đã thay đổi.