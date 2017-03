Lần theo manh mối vụ nam thanh niên bị giết, vứt xác ven đường

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết được xác định là do chấn thương vùng ngực, làm vỡ đứt rời quai động mạch chủ ngang rốn phổi trái.



Ngay sau đó, người nhà của anh Lưu Đoàn Minh đã được cơ quan công an mời đến hiện trường, gồm bố, mẹ và em gái nạn nhân. Đến 14h cùng ngày, xác nạn nhân được trao trả cho gia đình. Sau đó, thân quyến của anh Minh đã đưa nạn nhân về an táng tại quê nhà ở làng Chuông, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Tây.



Nạn nhân đã được báo trước về cái chết



Trao đổi với phóng viên, một chủ quán nước (xin giấu tên) ở xóm Cầu Dậu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: “Sáng hôm đó, nghe mọi người nói có người chết ở ngoài đường, tôi có lại xem, và không ngờ người chết lại là cậu thanh niên hay ngồi uống nước ở quán của tôi. Cậu ấy nhà ở bên Đại La, không rõ có chuyện gì mà cứ loanh quanh ở khu vực này cũng được 3, 4 hôm gì đó rồi. Hình như cậu ta đang cần tiền lo chuyện gì đó, vì nghe bảo cậu ấy phải mang chiếc xe máy đi “cắm” ở một tiệm cầm đồ gần đây, được 6 triệu đồng thì phải”.



Còn theo lời kể của bác Hậu, một người hàng xóm với gia đình nạn nhân, trưa ngày 1/11/2011, sau khi đi đưa cơm hộp về, anh Minh có nói với bố mẹ là hôm nay ở trường (Trường Trung cấp Dược Hà Nội - PV) có phát bằng tốt nghiệp nên anh xin phép bố mẹ đến trường lấy bằng. Sau đó, Minh chọn bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi lấy xe máy đi. Lúc đó là khoảng 12h trưa. Đến tối, chờ mãi không thấy con về, liên lạc qua điện thoại thì thuê bao của anh Minh đứt sóng, gia đình lo lắng nên đã gọi điện hỏi han tất cả bạn bè của Minh nhưng cũng không ai biết anh đi đâu. 2 ngày sau đó, tin tức về anh Minh vẫn bặt vô âm tín.



Bác Hậu cũng cho biết, 1 ngày sau khi Minh đi khỏi nhà, gia đình có tìm thấy một bức thư viết tay do Minh để lại. Trong thư, Minh nhận mình là đứa con bất hiếu, chơi cá độ bóng đá bị nợ một khoản lớn. Đặc biệt, trong thư anh còn nói đại ý rằng biết đi chuyến này là chết, nhưng vẫn phải đi...



Đứa con ngoan chết vì cá độ bóng đá



Được biết, anh Minh là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ Minh kinh doanh cơm hộp tại nhà, em gái của Minh đang theo học một trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2009, Minh đi du học tự túc ở Singapore trong 1 năm. Thời gian ở nước ngoài, anh Minh gặp trục trặc nên phải về nước và theo học tại trường Trung cấp Dược Hà Nội. Đến thời điểm bị sát hại, anh vừa tốt nghiệp trường trung cấp này. Trong thời gian tìm việc làm, Minh phụ giúp bố mẹ đưa cơm hộp đến những nơi khách hàng đặt.



Theo đánh giá của một số người thân, thì nạn nhân Minh là người con ngoan hiền, chăm chỉ, hiếu thảo. Theo đánh giá của bạn bè, nạn nhân là người tốt, hết lòng.



Để tìm hiểu tại sao một người được đánh giá là ngoan hiền như vậy lại bị sát hại một cách bất thường như thế, sáng 5/11, chúng tôi đã tìm về quê gốc của gia đình nạn nhân ở làng Chuông, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Tây, nơi nạn nhân được đưa về an táng.



Khi chúng tôi tìm đến nhà, thì người nhà nạn nhân đã không đồng ý tiếp chuyện phóng viên. Bà Hoa, mẹ nạn nhân nói: “Sự việc đến bất ngờ, gia đình chúng tôi đang rất đau buồn, bối rối. Chúng tôi không muốn nói bất cứ một điều gì cả...”.



Tuy nhiên, trước đó, tại hiện trường vụ án sáng 4/11, khi được hỏi gia đình có nghi vấn gì về cái chết bất thường của nạn nhân không, có người trong gia đình nạn nhân đã cho biết, họ nghi ngờ cái chết của con trai có liên quan đến việc cá độ bóng đá bị thua tiền trong thời gian gần đây.



Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình được cơ quan công an làm rõ.

Nạn nhân chết ở Cầu Lủ?



Xác nạn nhân được phát hiện tại trước cửa nhà 168A Cầu Dậu, đường Vành Đai 3. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên thì tại nơi xác nạn nhân nằm chỉ có một vết máu rất nhỏ, dù trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương. Nhiều khả năng, đây chỉ là nơi thủ phạm vứt xác nạn nhân, còn hiện trường chính, nơi nạn nhân bị giết nằm ở chỗ khác.



Một nguồn tin cho hay: Khoảng 3h sáng hôm phát hiện ra xác anh Minh ở Cầu Dậu (rạng sáng 4/11), em gái của anh Minh có nhận được một cú điện thoại từ số máy của anh trai mình. Trong đó, có một giọng nam hỏi với nội dung đây có phải là em gái anh Minh không, và báo rằng anh Minh đã chết ở Cầu Lủ (Định Công, Hoàng Mai), gia đình đến mà mang xác về. Nếu chi tiết này có thật thì không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị sát hại tại Cầu Lủ, rồi mới bị đem đến vứt ở Cầu Dậu.

Theo Pháp luật VN