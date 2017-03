Lần theo mô tô gắn định vị, phát hiện nhiều xe vô chủ

Ngày 19-11, anh H. đến công an trình báo nhà bị trộm đột nhập, lấy nhiều tài sản, trong đó có chiếc xe máy được gắn thiết bị định vị. Định vị được địa điểm, Công an quận 11 kiểm tra nhà số 27/13 Tân Thành (phường 16) do Minh làm chủ, phát hiện xe anh H. cùng một số xe máy khác không rõ nguồn gốc. Công an cũng thu giữ đồ nghề trộm xe máy, bảy phiếu giữ xe tại chung cư Cây Mai nên thu giữ bảy chiếc xe để làm rõ… Tại thời điểm kiểm tra, Minh đi vắng và người này từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

B.TƯ - T.HẰNG