Lặn tìm khẩu súng bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đưa Feng Long Chun (hay còn gọi là A Lãng, quốc tịch Trung Quốc), bị can bắn chết đồng hương Li Mu Zi hồi cuối tháng 11-2015, đến địa điểm vứt súng để lặn tìm kiếm tang vật.



Công an lặn tìm khẩu súng gây án. Ảnh: TT

Theo lời khai của A Lãng thì sau khi dùng súng bắn tử vong Li Mu Zi, người đàn ông này đã chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý (phía đông sông Hàn thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và vứt khẩu súng xuống sông rồi tiếp tục bỏ trốn.

Tại hiện trường, A Lãng đã xác định địa điểm, đồng thời thực hiện lại hành động vứt súng. Lực lượng công an đã sử dụng ca nô và các phương tiện khác để lặn tìm khẩu súng. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khẩu súng nhỏ, bị vứt xuống sông từ cuối tháng 11-2015. Công an đang nỗ lực tìm kiếm.



Người dân hiếu kỳ đứng xem công an lặn súng. Ảnh: TT

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh nên A Lãng nảy sinh ý định giết Li Mu Zi (hay còn gọi là A Lý) để trả thù. Sau khi sang Thái Lan mua khẩu súng giá 1.500 USD rồi nhập cảnh vào Campuchia theo đường tiểu ngạch. Tiếp đó, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, từ đó di chuyển về Đà Nẵng để gây án. Sáng 26-11, sau khi đến Đà Nẵng, A Lãng ngồi trên xe máy, phục sẵn trước con hẻm trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Khi A Lý đang chuẩn bị đưa con gái đi học thì bị A Lãng rút súng bắn tử vong. Gây án xong, A Lãng trốn sang Campuchia nhưng sau đó được cơ quan công an vận động ra đầu thú.