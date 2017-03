Làng hoa kiểng Sa Đéc: Hoa xuân nở rộ, nhà vườn kém tươi

Trận mưa trái mùa kéo dài cả tuần lễ đầu tháng Chạp đã khiến hàng trăm hecta hoa kiểng tại thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) nở sớm. Nhà vườn một phen méo mặt vì từ đây đến Tết nguyên đán còn hơn 20 ngày nữa mà hoa thì đã nở, phải bán rẻ như cho.

Bù đầu “cứu” hoa

Làng hoa kiểng Sa Đéc cả trăm năm nay nổi tiếng với việc cung ứng nhiều loài hoa đẹp, quý hiếm cho cả nước. Mỗi hộ trồng hoa nơi đây chỉ cần xuất bán trong mấy ngày xuân đã có thể nuôi sống gia đình năm, bảy miệng ăn trong cả năm. Nhưng giờ với việc cả làng hoa đột nhiên nở rộ khiến người trồng hoa điêu đứng. “Mấy ngày nay cả nhà tui cứ bù đầu vào việc chiết giỏ ra bỏ. 30% hoa cúc mâm xôi nhà tôi đã nở tét bét, không bán được. Xử lý thuốc liên tục để những giỏ hoa còn lại chậm nở cho lên xe mấy ngày Tết sắp đến. Thiệt hại không biết cơ man nào kể nhưng vẫn phải bám mới có hàng bán Tết, kiếm tiền xài” - một nông dân trồng trên 6.000 giỏ hoa cúc mâm xôi ở xã Tân Khánh Đông (thị xã Sa Đéc) tâm sự.

Sang trung tâm làng hoa Sa Đéc thuộc phường Tân Quy Đông, trông xa xa chúng tôi đã thấy sáng rực sắc màu xanh, vàng, đỏ. Nhiều người đi đường chặc lưỡi khen hoa nở đẹp. Chúng tôi cũng như chìm vào không gian ngập tràn hoa nơi đây. Trong những đường ô nằm lọt giữa các luống hoa thẳng tắp, nhiều nông dân đang lúi húi làm việc. Thỉnh thoảng họ lại đưa kéo cắt đứt những nhành hoa nở đẹp lung linh. Các nhà vườn đang ráo riết xử lý hiện tượng hoa nở sớm hầu vớt vát đợt hoa sau cho mấy ngày Tết sắp tới.

Anh Trần Văn Út - người trồng trên một chục ngàn giỏ hoa hồng các loại thở dài nói: “17 năm theo nghề trồng hoa chưa năm nào thời tiết bất lợi như xuân năm nay. Riêng hoa hồng gia đình tôi bị thiệt hại trên 20% diện tích, còn ông anh của tôi thiệt hại gần 50%. Hoa cúc Đài Loan, cúc Tiger và hoa hồng lửa đều đua nhau nở. Giỏ hoa bình thường bán tới 10.000 đồng, bây giờ chỉ bán tháo có 1.000 đồng/giỏ, gỡ chút tiền phân, các thứ khác đều lỗ đứt!”.

Thiệt hại nhưng vẫn có thể lời

Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng hoa Tết ở Sa Đéc, mặc dù bị thiệt hại nhiều do mưa bão thất thường nhưng khả năng có lời trong đợt bán hoa Tết này vẫn còn cao. Anh Sơn - một người trồng hơn 5.000 chậu cúc Đài Loan ở phường Tân Quy Đông cho biết: “Cúc của tôi cũng có một số bị nở sớm phải chiết bỏ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi vẫn hy vọng đợt hoa còn lại này bán có lời bởi nhiều tỉnh khác hoa mai, vạn thọ, cúc mâm xôi cũng nở sớm do mưa như ở Sa Đéc. Thị trường miền Bắc bị trận lũ lụt vừa rồi nên hoa kiểng bị chết nhiều. Do vậy, hoa kiểng vào dịp Tết năm nay sẽ hút hàng, giá cả sẽ tăng cao. Chúng tôi cố dưỡng để lấy đồng lời cao từ thị trường khan hiếm để bù cho đợt thiệt hại từ thời tiết xấu vừa qua. Hy vọng còn kiếm lời chút đỉnh”.

Nhiều nhà vườn khác ở các xã, phường của thị xã Sa Đéc cũng hy vọng mất mùa thì hoa sẽ có giá cao. Mặc dù cơn mưa trái mùa vừa qua đã làm 50% diện tích hoa hồng, cúc Đài Loan và cúc Tiger gần như mất trắng vì nở sớm nhưng anh Trần Văn Tiếp ở phường Tân Quy Đông vẫn lạc quan: “Tôi đã cắt hết giàn hoa hồng lửa nở sớm, xịt liền mấy cữ thuốc kích thích xử lý cho đợt bông sau. Dù thiệt hại và tốn kém nhiều chi phí nhưng hơn 20 ngày nữa, đợt hoa này sẽ ra đúng vào Tết. Thời tiết thất thường ai cũng chịu chung hoàn cảnh, vấn đề là ai lành nghề hơn sẽ “hốt bạc” khi thị trường Tết hút hàng”.