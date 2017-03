Lạng lách, tông gãy 2 chân cảnh sát giao thông

Sau 20 ngày điều tra, ngày 9-12, Công an huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Huy Hưng (SN 1993, trú tại khối 12, p. Cửa Nam, TP Vinh -Nghệ An) dùng phương tiện đâm gãy 2 chân 1 CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Vào hồi 9 giờ 40 phút ngày 21-11, tại địa bàn cầu Mưng, thị trấn Hưng Nguyên, khi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, Nguyễn Huy Hưng đã không tuân theo yêu cầu dừng xe của CSGT mà còn lạng lách, giữ nguyên tốc độ cao và lao thẳng vào Trung tá Hồ Hùng Cường - Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Hưng Nguyên, làm anh Cường gãy 2 chân. Đối tượng Nguyễn Huy Hưng, Nguyễn Thị Vân Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hưng cùng người ngồi sau xe là chị gái Nguyễn Thị Vân tháo ngay biển kiểm soát xe máy cất giấu, thay đổi sim điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa bàn Nghệ An.



Xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng tập trung điều tra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra, đặc biệt là việc xác minh đối tượng, chủ của chiếc xe máy đối tượng sử dụng đã qua 4 người sở hữu nhưng không sang tên đổi chủ. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sau 20 ngày điều tra, Nguyễn Huy Hưng bị bắt giữ. Cũng ngay trong ngày 9-12, Nguyễn Thị Vân đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của em mình. Theo Hương Giang (Nghệ An Online)