Lạng Sơn: Nữ sinh bị “cướp tóc” để… dằn mặt?

Thời gian vừa qua, dư luận vùng biên giới Lạng Sơn hoang mang lo sợ trước tình trạng một số em học sinh đi học về, khi qua đoạn đường vắng bị một số đối tượng ép sát rồi… “cướp tóc”.



Theo lời kể của em Nông Thị Nhung, 15 tuổi (thôn Háng Mới, Tân Mỹ, Văn Lãng), vào khoảng 11 giờ ngày 18/6, khi đang trên đường đi học về đến đoạn giáp ranh huyện giữa huyện Cao Lộc và Văn Lãng thì bị hai phụ nữ đi xe máy ép sát lại, dùng kéo cắt phăng mái tóc của mình rồi chạy mất.



Em Hoàng Thị Như, 15 tuổi ở Pò Kạy, Tân Mỹ (Văn Lãng, Lạng Sơn) cũng cho biết, khi đi qua đoạn dốc Cốc Nam cũng gặp hai người phụ nữ kể trên, tranh thủ nạn nhân không cảnh giác họ đã nhanh chóng dùng kéo xén ngay mái tóc của Như.



Trao đổi với Pv, ông Vũ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Văn Lãng, cho biết: Qua những vụ việc này chưa thể xác định đó là vụ “cướp tóc” để bán, bởi các nạn nhân chỉ bị cắt rất ít, có em thì bị cắt đến ngang vai. Nếu đã ra tay “cướp tóc” thì nhất định họ sẽ cắt tận gốc.









Phần còn sót sau khi bị cướp, do quá nham nhở nên em Như đã đi cắt lại.



Theo Thế Cường - Xuân Thái (DT)



Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lộc, tuy nhiên các nạn nhân đều là người Văn Lãng, Cơ quan chức năng đã mời các em để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra.Theo ông Quang, nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa các em học sinh có mâu thuẫn với nhau, một số đối tượng đó đã nhờ “đàn chị” ra tay xử lý.“Các em học sinh thuộc xã vùng sâu của huyện Văn Lãng, do trường học ở Cao Lộc gần hơn nên đã sang đó để ôn thi chuyển cấp, trên đường về đến đoạn giáp ranh hai huyện thì xảy ra sự việc trên. Hiện giờ vẫn chưa xác định được các đối tượng, nhưng chúng tôi đang phối hợp với phía Công an huyện Cao Lộc điều tra để làm rõ sự việc trên.”, ông Quang nói.Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.