Lạng Sơn: Phút trải lòng xót xa của “má mì” tuổi teen

Khoảng chừng hơn chục phút chờ đợi trôi qua, nữ quản giáo đưa chúng tôi vào căn phòng nhỏ. Một phạm nhân nữ có tuổi đời còn rất trẻ nhưng mang một khuôn mặt khá già dặn, bụi bặm và trải đời, ngồi trong phòng. Phạm Thị Hiền (SN 1994), trú tại tổ 1 Châu Xuyên, phường Lê Lợi - TP Bắc Giang đang mang thai đến tháng thứ 8. Ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái này, Hiền lại đang ở trong trại giam. Hiền bây giờ đã khác nhiều so với ngày bị các trinh sát phòng CSĐTTP về TTXH CA Lạng sơn bắt giữ. Trắng xanh xao nhưng hiền lành hơn, vẻ mặt buồn, lễ phép thưa chuyện chứ không “đàn chị” như những ngày đầu.



Hiền cùng với bạn trai là Ngô Văn Mạnh (SN 1993), thường trú ở Cầu Ván, Phương Đức - Lạng Giang - Bắc Giang, đã dùng thủ đoạn lừa gạt một nữ sinh lớp 11 tại một trường PTTH tại Lạng Giang nhằm bán vào động mại dâm bên Trung quốc lấy tiền để ăn chơi.



Vào hồi 18h ngày 19/7/2011, chúng đang vượt đường mòn sang biên giới thì bị bắt quả tang. Hành vi buôn người đã được làm rõ. Ngày 7/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng sơn đã xét xử công khai 2 đối tượng về tội buôn người qua biên giới với mức án 8 năm dành cho Mạnh, 5 năm dành cho Hiền.



Mẹ của Hiền, ốm đau triền miên phải điều trị nhiều đợt liên tiếp hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Nhưng bản án của đứa con gái bé bỏng đã giáng đòn cuối vào người mẹ bệnh tật. Nhắc đến mẹ, đôi mắt Hiền bỗng ầng ậc nước. Đầu năm 2011, bố Hiền bỏ mặc người mẹ nghèo cùng 4 đứa con nheo nhóc để vào Nam tìm con đường sống cho riêng mình. Bệnh tật đầy mình nhưng mẹ vẫn cố gồng gánh bán rau nuôi đàn con. Đầu tắt mặt tối, đứa con gái thứ hai vuột khỏi vòng tay bà lúc nào không hay. Bỏ học, yêu sớm, Hiền đã sống buông thả để rồi kết cục phải trả giá. Sau khi bị bắt, vào trại một thời gian Hiền mới biết mình có thai. Pháp luật luôn khoan hồng, sẽ tạo điều kiện cho Hiền được tại ngoại để sinh con khi gia đình hoàn tất thủ tục bảo lãnh.



- Cháu có ăn được, ngủ được không?



- Cháu mỏi lưng lắm không nằm được lâu, nên không ngủ được. Trước khi vào đây cháu đã có thai với Hoàng mà không biết. Vào đây một thời gian cứ ăn vào lại nôn, các cô cùng phòng nói cháu mới biết là nghén. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi ạ.



- Mẹ cháu bây giờ thế nào rồi?



- Mẹ cháu ốm lắm, vẫn đang nằm viện lao ở cây số 4 Tân Yên, Bắc Giang. Hôm tòa xử mẹ cháu trốn viện lên với cháu.



- Cháu có nhắn gì mẹ không?



- Cháu muốn mẹ cháu gửi cho cháu thêm tiền lưu ký. Hôm trước mẹ gửi cho cháu 5 trăm nghìn. Cháu mua đồ gần hết rồi.



- Mẹ cháu đang nằm viện thì lấy đâu ra tiền gửi?



- Tiền đấy là do các cậu, các dì cháu cho, mỗi người một ít.



- Cháu nghĩ sao về hành vi của mình?



- Cháu ân hận lắm, nhưng cũng may là bạn ấy (nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc -PV) cũng chưa bị bán. Chắc bạn ấy hận cháu lắm.



- Gần tết rồi cháu có mong muốn gì không?



- Cháu mong mẹ cháu làm thủ tục nhanh để được tại ngoại sinh con ạ. Cô ơi cháu bị bướu cổ không biết con cháu có bị làm sao không ạ?



Mới 17 tuổi, học chưa hết lớp 6, Hiền vẫn còn quá non dại để bắt đầu làm mẹ. Tội lỗi của Hiền cũng chỉ là một trong những vụ án đang báo động về sự xuống cấp đạo đức của giới trẻ. Ảnh hưởng từ bạn bè xấu, thiếu sự quan tâm, chỉ bảo của gia đình đã đưa Hiền vào vòng lao lý. Chẳng mấy nữa mà đến ngày Hiền trở dạ. Theo kết quả thăm khám của bác sĩ, có thể Hiền sẽ sinh đúng vào dịp Tết. Một đứa trẻ nữa sẽ sinh ra khi không có một mái ấm gia đình trọn vẹn chào đón.





Theo Thế Cường - Nguyễn Thái (DT)