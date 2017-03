Lang thang vào khách sạn Sheraton trộm cắp

Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết vừa lập hồ sơ, chuyển Công an quận Tây Hồ xử lý 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, khoảng 3h rạng sáng nay, 16/3, tại ngõ 1 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), Công an phường Quảng An phối hợp với bảo vệ khách sạn Sheraton kiểm tra hành chính, phát hiện 3 đối tượng trộm cắp tiền lễ tại miếu thờ do khách sạn Sheraton quản lý.

Các đối tượng gồm: Hồ Đăng văn (SN 1995) và Hồ Đăng Công (SN 1996), đều ở Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đoàn Văn Bình (SN 1999, ở Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương). Cả ba đối tượng đều sống lang thang.

Công an phường đã thu giữ tang vật là 726 nghìn đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)