Lãnh đạo phường bị kỷ luật vì có đốt pháo tại địa phương

(PLO)-Chiều ngày 24-2 (mùng 6 tết), UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ninh và UBND thị xã Quảng Yên yêu cầu Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đình chỉ điều hành công việc đối với Chủ tịch UBND phường Hà An và Trưởng Công an phường Hà An để thực hiện kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra đốt pháo trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.