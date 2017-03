Lão ông bị tố hiếp dâm phụ nữ tâm thần

Một trong những đối tượng đó đã bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, một đối tượng khác, đã viết giấy thừa nhận hành vi của mình với gia đình nạn nhân, nhưng trước cơ quan điều tra (CQĐT), lại phủ nhận tất cả…

Người mẹ tâm thần 2 lần sinh con

Chị L.T.T.D (27 tuổi, ở xã Diên Phước, Diên Khánh) mắc bệnh tâm thần bẩm sinh. Năm 17 tuổi, chị bị đối tượng Trần Văn Thọ (cháu nuôi của gia đình chị D., ở xã Diên An, Diên Khánh) dụ dỗ và giở trò đồi bại, dẫn đến hậu quả chị đã sinh con. Năm 2004, đối tượng Trần Văn Thọ đã bị pháp luật trừng trị bằng bản án 8 năm tù về tội hiếp dâm.

Chứng bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nặng có lẽ khiến chị D. không thể cảm nhận nỗi đau từ biến cố này, nhưng mẹ và những người thân của chị thì bị tổn thương không nhỏ về tinh thần. Sau sự việc này, gia đình chị D. phải bất đắc dĩ gần như “giam lỏng” chị vì sợ chị tiếp tục bị kẻ xấu lợi dụng.

Vậy nhưng, khoảng tháng 8-2011, gia đình chị D. lại một phen hoang mang khi phát hiện những biểu hiện khác thường ở chị D. Lúc này, chị D. đã mang thai 5 tháng.

Nói về nỗi đau, sự khổ sở của gia đình, bà L.T.N.B, dì ruột của chị D. không cầm được nước mắt: “Con D. khổ quá! Từ nhỏ nó đã mắc bệnh và mất cha. Hai mẹ con ở chung với gia đình bà ngoại. Sau khi nó sinh lần đầu, gia đình chúng tôi gần như không cho đi ra ngoài vì sợ lại bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng thật không ngờ, nó vẫn bị ông L.V.C hãm hại!”.

Khó điều tra

Đối tượng L.V.C đã viết cam kết, thừa nhận hành vi hiếp dâm, nhưng trước cơ quan điều tra lại phủ nhận.



Ông L.V.C mà bà B. cho là thủ phạm khiến chị D. mang thai đã 76 tuổi và không hề xa lạ, chính là người bà con họ hàng ở gần nhà chị D. Khi sự việc xảy ra, gia đình bà B. sang nhà ông C. nói chuyện thì ông C. thừa nhận đã có hành vi giao cấu với chị D. Ông C. còn viết giấy cam kết sẽ có trách nhiệm về vật chất lúc chị D. sinh con (giấy cam kết có cả chữ ký của con trai và con dâu ông C.).

Nhưng sau đó, ông C. lại không thực hiện trách nhiệm như đã cam kết, khiến gia đình chị D. rất bức xúc và làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng L.V.C. Do vậy, bà B. đã khiếu nại lên các cơ quan chức năng và cơ quan ngôn luận.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Diên Khánh đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với chị D. và giám định ADN để xác định con của chị D. có quan hệ huyết thống với ông C. hay không. Tuy nhiên, theo kết luận giám định ADN của Phân viện Khoa học hình sự (thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Bộ Công an) tại Đà Nẵng, ông C. lại không phải là cha đẻ của cháu bé.

Theo luật sư Lê Văn Tuấn, người bảo vệ quyền lợi cho phía gia đình người bị hại, việc làm rõ quan hệ huyết thống giữa cháu bé và ông C. là để định khung hình phạt trong tội danh “Hiếp dâm” theo quy định tại Điều 111 Bộ Luật Hình sự; còn riêng sự thú nhận của đối tượng C. đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Nhưng Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh cho biết: “CQĐT đã làm việc với ông C. và con trai, con dâu của đối tượng này về giấy cam kết mà ông C. đã viết. Tuy nhiên, tại CQĐT, ông C. cho rằng: Do bị quá nhiều áp lực nên ông mới phải viết giấy cam kết, thừa nhận hành vi giao cấu với chị D., nhưng sự thật ông không thực hiện hành vi này”.

Cũng theo ông Linh, vì gia đình người bị hại trình báo quá trễ nên CQĐT không thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào có thể xác định ông C. có hành vi hiếp dâm đối với chị D. hay không. Do vậy, với sự phủ nhận của ông C. về giấy cam kết nói trên, CQĐT không có căn cứ để khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi hiếp dâm.

Ông Linh cho biết thêm: “Để có thể giải quyết trọn vẹn vụ án này ở giai đoạn điều tra, cần xác định được đối tượng giao cấu với người bị hại dẫn đến mang thai, sinh con. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra theo hướng này”.

Được biết, trước đây, trên địa bàn huyện Diên Khánh cũng từng xảy ra một vụ án tương tự. Một đối tượng cũng thừa nhận hành vi hiếp dâm một người bị bệnh tâm thần, nhưng kết quả giám định ADN lại cho thấy đứa trẻ được sinh ra không có quan hệ huyết thống với đối tượng này. Vì thế, đến nay, đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm vẫn chưa bị khởi tố, vụ án vẫn bế tắc bởi CQĐT cũng chưa tìm ra được đối tượng hiếp dâm khiến nạn nhân mang thai, sinh con.

Hành vi thú tính của các đối tượng trong các vụ án nói trên không chỉ gây nên nỗi đau khôn xiết cho nạn nhân và gia đình mà còn khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Ở trường hợp xảy ra với chị D., tuy kết luận giám định cho thấy giữa nghi can L.V.C. và cháu bé không có quan hệ huyết thống, nhưng cho đến nay, CQĐT cũng chưa xác định được mức độ liên quan của đối tượng này với bị hại trong vụ án hiếp dâm, cũng như chưa khởi tố vụ án. Đây là nguyên nhân khiến gia đình nạn nhân bức xúc.