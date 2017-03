Lao vào đầu xe tải, 4 thanh niên chết tại chỗ

Khoảng 4h sáng ngày hôm nay (6/2), tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).



Xe ôtô mang BKS 89K- 6079 thuộc Công ty TNHH Quí Long ở Hưng Yên đang trên đường đi từ Bắc vào Nam đến km 593 + 040 thì bất ngờ bị một chiếc xe máy (BKS 38N5 – 0050) đâm thẳng vào.



Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn sau cú đấu đầu xe tải



Cú đâm mạnh đến nỗi chiếc xe máy giắt sâu vào gầm xe tải, 4 người ngồi trên xe máy chết ngay tại chỗ. Thi thể người điều khiển bị nát bét và gần như không thể nhận dạng.



Danh tính 4 nạn nhân được xác định là: Phạm Văn Nhật (sinh 1989), Nguyễn Văn Tạo (sinh 1988), Trần Văn Đóa (sinh 1988), Nguyễn Văn Nhật và (cùng sinh 1985). Tất cả đều trú ở xóm 10 xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm xuyên (Hà Tĩnh). Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, hơn 40 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tiến hành phân luồng giải tỏa giao thông, khám nghiệm hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình người bị nạn hoàn tất những thủ tục cần thiết để mai táng.



Theo cơ quan công an cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn được xem là “cung đường chết” biởi chỉ trong năm qua, tại đây đã xảy ra tới 9 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 14 người chết và bị thương.



Hiện Phòng cảnh sát giao thông – Công an Hà Tĩnh cùng với Công an huyện Cẩm Xuyên đang tạm giữ xe ôtô nói trên, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy vụ tai nạn nói trên.





Theo Trần Long (VTC)