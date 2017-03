Lao vào xe rác, trọng thương trước đêm giao thừa

Theo Công an huyện Bắc Bình, hai thanh niên chạy xe máy tên Trần Đức Tâm (16 tuổi) và Nguyễn Minh Quang. Trong lúc chạy nhanh đã lao vào xe thu gom rác mang biển kiểm soát 86B-0274 thuộc Ban quản lý Công trình công cộng huyện Bắc Bình.



Theo phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Tâm bị gãy 1/3 xương đùi trái, Quang bị nứt xương sọ não. Sau khi băng bó vết thương, cả hai được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị do vết thương khá nặng.

Cũng trong đêm 1-2-2011, bệnh viện Bắc Bình Thuận cũng tiếp nhận một thanh niên tên Năm (dân tộc Nùng, trú xã Hải Ninh) trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu, bị đâm hai nhát (bằng vỏ chai thủy tinh) vào lưng, một nhát vào trán. Đến chiều 2-2-2011, người này đã hồi tỉnh.



Năm cho biết mình SN 1989, vừa từ TP.HCM về quê ăn tết vào ngày 31-1 (28 Tết). Khoảng 16 giờ chiều 1-2-2011, Năm cùng với nhóm bạn đi uống café và đụng độ với một nhóm thanh niên. Riêng Năm đứng ra can ngăn cũng bị vạ lây.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra.

Tin-ảnh: H.Thái (NLĐO)