Lập ba công ty, bán khống hóa đơn hơn 200 tỉ đồng

Công ty Toàn Vinh Hoa có chức năng sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng… Từ năm 2010 đến 2012, bà Hoa cùng nhiều người khác đã mua hóa đơn của bảy công ty tại TP.HCM và Đà Nẵng làm chứng từ đầu vào. Trên cơ sở đó, Hoa xuất hóa đơn bán ra thu lời bất chính hơn 1,2 tỉ đồng, gây thất thu thuế giá trị gia tăng của Nhà nước hơn 6 tỉ đồng. Từ năm 2013 đến 2014, công ty này có khai thuế nhưng không phát sinh doanh số. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, cơ quan điều tra xác định công ty đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng hơn 1.000 tờ, doanh số khống hơn 60 tỉ đồng. Số hóa đơn này được xuất bán cho hơn 70 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, thu lời bất chính 4 tỉ đồng. Ngoài ra từ tháng 5-2014, Hoa còn đứng ra thành lập Công ty Vững Chắc (trụ sở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để mua bán hóa đơn khống. Theo đó, công ty báo cáo thuế không phát sinh doanh số nhưng lại cho xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty khác. Hoa còn nhờ người thân đứng tên giám đốc Công ty Davic (quận Sơn Trà) để in và sử dụng 2.500 tờ hóa đơn và không báo cáo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

Qua điều tra ban đầu, Hoa đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng cả ba công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỉ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỉ đồng.

LỆ THỦY