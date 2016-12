Lắp camera, trang bị súng để bán ma túy

Thời gian gần đây Công an TP Hà Tĩnh phát hiện hai tụ điểm có trang bị hệ thống cửa kiên cố, lắp camera quan sát từ xa, giao dịch ma túy qua khe cửa nhỏ, rất khó cho lực lượng tiếp cận, vây bắt. Do vậy, Công an TP Hà Tĩnh đã lập chuyên án để vào cuộc điều tra.



Cảnh sát bắt giữ nghi can Cảnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Sau nhiều tháng theo dõi, đến khoảng 16 giờ ngày 27-12, một mũi công tác của chuyên án bất ngờ vào nhà của Nguyễn Huy Cảnh (41 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) bắt quả tang Thái Minh Phụng (30 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), Phan Đông Hưng (24 tuổi, trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Huyền My (17 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang sử sụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà Cảnh, công an thu giữ 1,3 kg ma túy dạng đá, ma túy dạng cỏ, nhiều đao, kiếm và một khẩu súng ngắn.



Cùng với thời điểm bắt giữ Cảnh, mũi công tác thứ hai bất ngờ đột kích tụ điểm ma túy tại nhà số 4, ngõ 172, đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), bắt giữ Thái Doãn Vượng (39 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Thái Thị Vân (36 tuổi, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét tại nhà trên, công an thu giữ bảy túi ma túy tổng hợp dạng đá.