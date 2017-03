Lập công ty, mở trường mầm non để buôn ma túy

Khác với đám giang hồ chuyên bảo kê hay đâm thuê chém mướn, giới buôn bán ma túy Hải Phòng khi tới vùng đất mới luôn cố gắng lột xác thành những “công dân tốt”. Chúng thường mở nhà hàng, doanh nghiệp kinh doanh tạo vỏ bọc an toàn nhằm che giấu hoạt động mua bán ma túy. Trần Duy Khánh (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là một trường hợp điển hình.

Lập công ty buôn ma túy

Cuối năm 2014, Khánh vào Đà Nẵng lập nghiệp cùng đám đệ tử ruột thân tín với đủ các loại “chiến tích” từ đâm thuê, chém mướn đến trộm cắp, cướp giật... Khánh nhanh chóng kết hôn với Mai Thị Diễm Châu, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ đầu năm 2015, Khánh và Châu thuê một căn nhà ba tầng để mở công ty chuyên cho thuê ô tô du lịch và thiết bị văn phòng. Nhìn bề ngoài, công việc làm ăn của vợ chồng Khánh khá êm xuôi. Công ty có nhiều chi nhánh, bạn hàng ở các tỉnh Quảng Nam, Bình Định...

Tuy nhiên, qua theo dõi, trinh sát của PC47 Công an TP Đà Nẵng xác định các hoạt động kinh doanh kể trên chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhằm che đậy việc vận chuyển, mua bán ma túy. Khánh và Châu trực tiếp ra tận Hải Phòng thu mua ma túy rồi vận chuyển về Đà Nẵng với số lượng lớn, sau đó giao cho đám đàn em đi phân phối cho các đại lý cấp thấp.

Các thủ đoạn vận chuyển ma túy của doanh nhân Duy Khánh khiến các trinh sát PC47 rất đau đầu. “Việc Khánh cho thuê xe ô tô du lịch thực chất là để vận chuyển ma túy giao cho các chân rết ở Quảng Nam và các địa phương khác. Còn ma túy được cất giấu trong các lô hàng thiết bị văn phòng mà công ty Khánh gửi cho đối tác. Tuy nhiên, có những lúc Khánh cho thuê xe hay giao hàng cho đối tác thật. Do chúng tôi chưa cài được người vào nên không thể dừng xe kiểm tra vì sợ bứt dây động rừng” - một trinh sát kể lại.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng PC47, phức tạp nhất trong chuyên án này là việc Khánh sử dụng cả đứa con gái riêng mới 12 tuổi để đi giao ma túy. “Các trinh sát của chúng tôi phải ăn sương, nằm đất nhiều ngày mới nắm rõ được phương thức, thủ đoạn của đường dây này” - Đại tá Cường nói.

Sau gần sáu tháng theo dõi, trưa 25-8-2015 các trinh sát nhận được tin báo Khánh và Châu đang trên đường từ Hải Phòng về Đà Nẵng, trên xe có mang theo “hàng”. Khánh và Châu bị bắt quả tang. Khám xét trụ sở công ty của Khánh, PC47 phát hiện 606 viên thuốc lắc cùng 100 g ma túy ketamine và một số tang vật khác.





Trường Mầm non SS, nơi từng được bà trùm Nga dùng để buôn bán ma túy. Nay trường đã đổi chủ, hoạt động bình thường. Ảnh: TẤN TÀI







Trần Duy Khánh cùng vợ là Mai Thị Diễm Châu khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp







Số ma túy đá Khánh - Châu vận chuyển từ Hải Phòng vào. Ảnh: TẤN TÀI

Bán ma túy trong… nhà trẻ

Cũng tìm cách tạo vỏ bọc an toàn nhưng thủ đoạn của “bà trùm” Phạm Thị Nga (ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) còn tinh vi hơn cả Khánh.

Năm 2013, Nga cùng con gái là Phạm Thị Bích Phượng thành lập Trường Mầm non SS (trụ sở tại quận Sơn Trà) và mua lại khách sạn Honey trên đường Ngô Quyền để vừa kinh doanh vừa làm nơi cất trữ ma túy. Nga cùng đồng bọn thường xuyên thực hiện giao dịch ở hai địa điểm này để tránh sự theo dõi của công an. Bảo vệ hai địa điểm này là đám đàn em thân tín, thường xuyên mang theo “hàng nóng”.

Sau thời gian dài theo dõi, cuối năm 2014 công an mới bắt quả tang Phạm Thị Nga khi bà ta đang vận chuyển hơn 2.500 viên thuốc lắc từ phía bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ. Khám xét Trường Mầm non SS, nơi có gần 200 trẻ đang học, công an phát hiện hơn 2 kg ma túy đá được cất trữ trong các hộp sữa.

Ngày 27-2-2016, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt “bà trùm” Phạm Thị Nga tù chung thân, Phạm Thị Bích Phượng 20 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.