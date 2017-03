Lắp đặt hàng trăm camera an ninh để phản ứng nhanh

Sáng 6-12, Công an quận 5, TP.HCM khánh thành, đưa vào hoạt động trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng trên địa bàn toàn quận.



Ngày 6-12, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đến trụ sở Công an quận 5 tiến hành cắt băng khánh thành đưa trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh trên địa bàn toàn quận.

Hệ thống trung tâm được kết nối đến 240 camera của 15 phường trên địa bàn quận 5. Đây được cho là hệ thống vận hành camera an ninh hiện đại nhất TP.HCM được đưa vào hoạt động. Dự kiến đến năm 2017, trung tâm này sẽ tiếp nhận thêm khoảng 1.000 camera từ các khu vực trên địa bàn chuyển về.

Quận 5 là đơn vị cấp quận đầu tiên của TP.HCM thí điểm thực hiện mô hình kết nối tập trung các camera an ninh khu phố để phục vụ việc xử lý tình huống, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo Công an quận 5, hệ thống này có nhiều chức năng rất hiện đại như nhận diện khuôn mặt nghi phạm, báo động khi có tụ tập đông người, cảnh báo khi có người lạ xâm nhập khu dân cư vào đêm khuya hay cảnh báo cháy nhanh và khả năng lưu trữ từ 30 đến 60 ngày phục vụ cho công tác xử lý.

Hệ thống quan sát 24/24 giờ được kết nối với lực lượng chuyên trách như 113, 114… để có phản ứng nhanh nhất. Nhiều hệ thống được đặt tại các tuyến đường nên có thể quan sát kẹt xe… đảm bảo cho việc hướng dẫn phương tiện như xe chữa cháy, xe chuyên dụng lưu thông được dễ dàng.



Có mặt tại buổi ra mắt, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sự phát triển kinh tế-xã hội của TP luôn gắn liền với an ninh trật tự. Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh có kết nối với nhau sẽ phát huy tốt trong việc xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn; góp phần đảm bảo an ninh trật tự.