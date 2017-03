Lập đường dây nóng tố giác tội phạm cho người nước ngoài

Đồng thời Công an Đà Nẵng cũng công bố địa chỉ, số điện thoại của cơ quan Công an trình báo tội phạm để thuận tiện trong việc phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến khách nước ngoài xảy ra tại địa phương.



Theo đó, Cơ quan tiếp nhận trình báo tội phạm liên quan đến khách nước ngoài là Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) ở địa chỉ: 78 Lê Lợi (quận Hải Châu), số điện thoại: 0511.3860247. Ngoài ra, các số điện thoại để khách nước ngoài liên hệ trong trường hợp khẩn cấp là Sở Ngoại vụ Đà Nẵng (ĐTDĐ: 0511.889965); Phòng Lãnh sự - Việt kiều, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng (ĐT 11.322253)…





Thông qua đường dây nóng tố giác tội phạm, sẽ đảm bảo ANTT cho người nước ngoài ngoài trong thời gian lưu trú tại VN



Được biết, theo thông báo của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), hiện tình trạng người nước ngoài đến Việt Nam sống, làm việc, du lịch bị mất cắp, mất trộm, trong đó có những trường hợp mất hộ chiếu, bị lừa lấy tiền và tài sản cá nhân… xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho khách mà còn ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của quốc gia và các địa phương. Do đó, các cơ quan chức năng của địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tìm mọi biện pháp để hỗ trợ người nước ngoài khi gặp sự cố xảy ra.



Việc công bố những số điện thoại nóng liên hệ trong trường hợp khẩn cấp và địa chỉ cơ quan Công an trình báo tội phạm trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khi gặp sự cố. Đồng thời giúp tăng cường an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó tạo môi trường sống thuận lợi cho người nước ngoài trong thời gian lưu trú ở VN.





Theo Ánh Tuyết ( CATPHCM)