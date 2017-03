Lập hồ sơ giả chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

LẬP HỒ SƠ GIẢ LẤY TIỀN THẬT

Trinh sát đọc lệnh khởi tố ông Nguyễn Hồng Quân

Ngày 16-1-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khang, gọi tắt Công ty An Khang, địa chỉ: Lô 2 - 9 A2 Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, Phó giám đốc Công ty An Khang, con gái ông Quân), Lê Thanh Phong (SN 1986, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty An Khang), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985, kế toán), Hồ Thanh Bình (SN 1970, huấn luyện viên thể hình) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, công nhân công ty), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản); các cán bộ ngân hàng: Trần Thị Phương (SN 1959, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh khu công nghiệp Trà Nóc), Võ Văn Phi (SN 1982, nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hoài Phương (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Trần Việt Hải (SN 1980, nguyên Phó giám đốc chi nhánh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Nguyễn Thị Thu Sương

Theo kết luận điều tra, ngày 27-4-2004, ông Quân được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Ngành nghề kinh doanh của công ty là chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Từ năm 2009, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động của công ty. Tuy nhiên, do có mối quan hệ thân thiết với cán bộ ngân hàng, Sương đã quan hệ vay vốn để bù vào chi phí hoạt động không có lãi. Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên trong công ty như Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu; lập khống báo cáo thuế, báo cáo tài chính; nâng khống số lượng hàng hóa tồn kho, nợ phải thu; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu... để làm thủ tục vay hàng trăm tỷ đồng từ các ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Trong đó, bộ sậu này làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỷ); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu làm thủ tục vay để lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Cần Thơ với số tiền hơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định, Quân với vai trò đồng phạm vì đã ký tên, đóng dấu vào những hồ sơ, tài liệu, hợp đồng... do Sương chỉ đạo nhân viên lập. Ngoài ra, Quân còn ký khống vào nhiều tờ giấy A4, nhiều tờ khai hải quan... tạo điều kiện cho Sương lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng.

“BÔI TRƠN” CHO CÁN BỘ NGÂN HÀNG

Theo lời khai của Sương, để vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền bồi dưỡng cho các cán bộ ngân hàng như chi cho Trần Thị Phương (Giám đốc VietinBank Trà Nóc) 170 triệu đồng; Trần Việt Hải (Phó giám đốc VietinBank Trà Nóc) 50 triệu đồng; Lương Quang Minh (Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang) 1,2 tỷ đồng, 10.000USD; Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Nguyễn Thị Mai 3,11 tỷ đồng, 10.000USD và kế toán trưởng Võ Hoài Nam 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT chỉ đề nghị truy tố Phương và hai cán bộ khác của VietinBank Trà Nóc là Võ Văn Phi (SN 1980, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (SN 1985, nguyên cán bộ phòng khách hàng) về tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và Trần Việt Hải về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, vì đã có nhiều sai phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ cho Công ty TNHH An Khang vay tiền.

Kết luận của cơ quan CSĐT khẳng định, Trần Thị Phương nắm rõ tất cả các hoạt động tín dụng nhưng không thực hiện đúng theo quy định, quy trình và các văn bản chỉ đạo của ngân hàng. Khi phát hiện Công ty An Khang có dấu hiệu bất thường trong chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, Phương không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn mà tiếp tục chỉ đạo phòng khách hàng tiếp nhận hồ sơ vay và duyệt vay, tạo điều kiện cho Sương lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn triệu đô la. Đối với sai phạm của một số cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang, cơ quan điều tra đề nghị tách ra để điều tra, xử lý sau vì thời gian điều tra vụ án đã kéo dài.

Theo ĐÀO VĂN (CATP)