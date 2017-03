Lập hồ sơ giả đưa người trốn đi nước ngoài

Trước đó, ngày 9/7, Thư bị cơ quan chức năng bắt tại tỉnh Đồng Nai. Từ lời khai ban đầu của Thư, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ những tình tiết liên quan đến đường dây giả danh doanh nhân xin cấp thẻ APEC để đưa người trốn sang nước ngoài trái phép.

“Bỗng nhiên” trở thành Giám đốc Công ty

Những năm trước đây, người dân ở TP Hải Dương biết đến Thư là người bán thịt lợn, làm thợ xây. Cho đến năm 2005, nhiều người ngạc nhiên không biết Thư trúng mánh gì mà bỗng nhiên thành lập Công ty cổ phần Chè Tuyết San Thiên Thư. Nhưng đó chỉ là bước đệm để Thư tính toán những mánh lới làm ăn phi pháp sau này.

Hoạt động được một thời gian, đến tháng 5/2007, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc cấp thẻ doanh nhân trong khối APEC (thẻ ABTC), Thư đã làm tờ trình gửi Sở Thương mại và UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cấp thẻ ABTC cho Nguyễn Thị Kim Chuyên, chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Nguyễn Thùy Ninh, Trưởng đại diện Công ty tại Hải Phòng; Trần Bá Quý, Trưởng đại diện Công ty tại Quảng Ninh và Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh doanh. Thực chất, số người nêu trên chỉ là những người buôn bán hoặc không nghề nhưng đã được Thư gắn cho các mác chức danh để làm thủ tục cho các doanh nhân rởm này trốn ra nước ngoài. Muốn ra nước ngoài làm ăn, các đối tượng đều phải nộp tiền cho Thư. Quá trình làm thủ tục, Chuyên ký giả chữ ký của Ninh, Quý, Vân vào tờ khai xin cấp thẻ ABTC.

Sau khi được cấp thẻ, Thư đã bố trí cho Chuyên và Quý sử dụng thẻ để sang Úc làm ăn. Một thời gian sau, do hoàn cảnh gia đình, Chuyên quay về nước còn Quý vẫn trốn. Khoảng tháng 7 năm 2007, Thư bố trí cho Vân sang Nhật Bản bằng thẻ ABTC và chị ta đã không trở về Việt Nam. Trong các trường hợp nêu trên, theo lời khai của Ninh, do chưa nộp số tiền 500 USD cho Thư nên dù đã có thẻ, chị ta vẫn không được Thư bố trí cho sang Úc làm ăn như đã hứa hẹn.

Về phần Nguyễn Thị Kim Chuyên, sau khi trở về nước, sẵn có đường đi nước bước mà Thư đã vạch ra, Chuyên bắt đầu thiết lập một đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép và trở thành đối tượng cầm đầu vụ án. Chuyên đã móc nối với Trần Thị Hạnh, 44 tuổi, trú tại TP Hải Dương (Hải Dương), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hồng và một số người ở các tỉnh thiết lập đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Tháng 4/2008, một số đối tượng đi Úc đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Một trường hợp khác trong quá trình xuất cảnh sang Đài Loan đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thu hồi thẻ. Khi sự việc bị bại lộ, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ thì Thư đã sớm "cao chạy xa bay".

Chạy trốn không thoát

Quá trình điều tra, ngày 30/6/2009, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Phạm Văn Thư về các tội danh: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 6/2011, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện tại TP Hồ Chí Minh có một người đàn ông gốc Bắc làm nghề rửa xe thuê có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng có lệnh truy nã Phạm Văn Thư.

Ngay sau đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã chỉ đạo tổ công tác Phòng 5 đi từ TP Hà Nội vào Nam, phối hợp với Bộ phận thường trực phía Nam (C52B) xác minh, làm rõ về người đàn ông nghi vấn nêu trên. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến nơi, do lo sợ ở lâu một chỗ sẽ bị cơ quan chức năng bắt, người đàn ông này đã chuyển địa bàn làm ăn. Mất khá nhiều thời gian, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn lẩn trốn về địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và chuyên rao bán cà phê bột lẻ cho các quán giải khát. Các trinh sát đã xác minh làm rõ đó chính là đối tượng trốn truy nã Phạm Văn Thư. Đại tá Hoàng Tân Việt, Cục phó Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam đã chỉ đạo các trinh sát Phòng 5 và Phòng 4 thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Sáng 9/7, khi đối tượng trở về nhà thuê trọ ở huyên Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bị tổ công tác bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đưa Thư vào tạm giam tại Trại tạm giam B34 của Bộ Công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo Anh Hiếu (CAND)