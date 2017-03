Lập hợp đồng giả để lừa đảo

Một trong những bị hại của Nguyễn Văn Thành là chị Hoàng Thị Bích Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), trong một lần chị Liên đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp sổ đỏ vay tiền. Quá trình làm việc, thấy Thành nhiệt tình giúp đỡ, chị Liên đã nhờ Thành làm thủ tục thế chấp căn nhà ở số 7, ngách 49, phố Huỳnh Thúc Kháng vay 2,8 tỷ đồng. Chỉ một thời gian ngắn, hồ sơ vay vốn của chị Liên được hoàn tất. Từ đó, chị Liên và Thành thường xuyên qua lại.

Khi biết chị Liên kinh doanh bất động sản, Thành liền rủ chị Liên cùng chung vốn làm ăn. Thấy Thành nhanh nhẹn, am hiểu về thị trường chứng khoán và bất động sản, đồng thời lại đang là nhân viên ngân hàng, nên chị Liên rất tin tưởng và đồng ý cùng hợp tác. Chị Liên giao cho Thành phụ trách toàn bộ việc sử dụng vốn. Từ tháng 2 đến tháng 5-2008, chị Liên chuyển cho Thành 1,4 tỷ đồng để mua cổ phiếu và một lô đất ở Định Công, quận Hoàng Mai.

Sự việc vỡ lở vào tháng 9-2008, khi chị Liên nhờ Thành đứng ra bán hộ một mảnh đất tại phường Định Công và một số cổ phiếu. Thành cho chị Liên biết giá bán mảnh đất trên được 2,4 tỷ đồng. Chị Liên đồng ý và nhờ Thành chuyển số tiền vào tài khoản của chị để giải chấp sổ đỏ đặt ở ngân hàng. Một tuần sau, chị Liên từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, phát hiện Thành chưa chuyển khoản tiền trên vào tài khoản, nên yêu cầu Thành nhanh chóng trả số tiền trên. Thành tìm cách thoái thác và đưa ra nhiều lý do.

Vào thời điểm đó, chị Liên cũng bị ngân hàng thúc ép đòi tiền và trả lãi suất, nên yêu cầu Thành nhanh chóng hoàn trả số tiền trên. Thành đưa cho chị Liên một bản hợp đồng bán 2 lô đất của Thành ở huyện Thường Tín (Hà Nội) với giá 2,48 tỷ đồng, trong hợp đồng này còn có một giấy đặt cọc của người mua nhà là 100 triệu đồng. Thành nói với chị Liên, hai quyển sổ đỏ này đang kẹt ở ngân hàng, trong khi đó Thành cần 420 triệu đồng để giải chấp hai sổ đỏ trên, sau đó sẽ trả cho chị Liên 2,4 tỷ đồng. Chị Liên đành vay mượn đưa cho Thành 420 triệu đồng, mong nhận lại khoản tiền 2,4 tỷ đồng. Nhưng một lần nữa, chị lại bị Thành lừa.

Sau nhiều lần đòi nợ không thành, chị Liên làm đơn trình báo công an. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Hoàng Mai còn nhận được một số đơn trình báo khác tố các hành vi lạm dụng tín nhiệm của Thành.



