Lập lại an ninh trật tự chợ du lịch Bến Thành

Việc tái lập lại ANTT tại chợ Bến Thành đang được Công an phường Bến Thành, BQL chợ, các tiểu thương cải tổ quyết liệt. Việc ra đời 36 tổ tự quản về ANTT tại chợ Bến Thành đang phát huy tác dụng để chợ Bến Thành trở thành chợ du lịch hàng đầu Việt Nam.

Nhiều tiểu thương chợ Bến Thành bức xúc, trong thời gian gần đây chợ Bến Thành vắng khách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chợ thiếu bãi giữ xe dành cho khách lẻ. Theo thực tế quan sát chúng tôi thấy xung quanh chợ Bến Thành có rất nhiều bãi giữ xe tư nhân với giá mỗi lần giữ xe là 5.000đ nhưng được chủ bãi hỏi "gửi lâu không?", đúng như phản ánh của các tiểu thương nơi này.

Tâm lý của khách hàng gửi xe tại các bãi xe này rất bất an bởi không biết số phận của chiếc xe mình ra sao khi nhân viên đưa phiếu giữ xe xong dắt tuột "con xe"của mình gửi chỗ nào không biết. Khi khách đến chợ Bến Thành bằng xe taxi thường bị các taxi "nhái" các hãng taxi nổi tiếng chặt chém.

Bên trong lòng chợ nhiều đối tượng dắt theo con nhỏ, đi theo nhóm 4-5 người giả dạng khách hàng lừa đảo, trộm tài sản. Một số đối tượng cò mồi dẫn khách vào sạp nhưng tự ý nâng giá sản phẩm lên để ăn chênh lệch. Khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giữ giao cho Công an, các đối tượng này thường giở những chiêu qua mặt như "không có tiền nộp phạt, có con nhỏ, có bầu" để thoát phạt. Do tình hình hỗn tạp trên nên nhiều đối tượng đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của du khách để trộm cướp tài sản.

Trước tình trạng trên, Công an phường Bến Thành, quận 1 đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND quận 1, UBND phường Bến Thành, xây dựng hệ thống tổ ngành tự quản về tình hình ANTT tại trong và ngoài chợ Bến Thành. Phối hợp với Ban Quản lý chợ, Công an phường Bến Thành đã thành lập 36 tổ, ngành tự quản về ANTT.

Trước tiên, Công an phường Bến Thành cho rà soát, lập danh sách các đối tượng lưu động có biểu hiện nghi vấn đeo bám du khách và cập nhật thông tin cho du khách và các tiểu thương biết để phòng ngừa. Lực lượng tuần tra liên tục có mặt tại khu vực chợ. Phía bên ngoài, Công an phường đã tổ chức khu vực dừng đỗ xe tại cửa Đông và Tây để giảm bớt tình trạng xe “dù”, xe “nhái” trà trộn lẫn lộn.

BQL chợ cũng tiến hành phân ô kẻ vạch để các tiểu thương không chất hàng lấn ra đường đi mua sắm của du khách, niêm yết đúng giá trên từng sản phẩm, lắp đặt 32 camera quan sát toàn bộ khu chợ.

Trung tá Đinh Kim Lợi - Phó Trưởng Công an phường Bến Thành cho biết, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an toàn an ninh Tổ quốc nên qua 8 tháng hoạt động của các tổ, ngành tự quản, tình hình ANTT tại khu vực chợ Bến Thành đã được đảm bảo.

Cụ thể: tình trạng cướp giật giảm hơn 33%, trộm cắp tài sản giảm 66%, lừa đảo giảm 100%, đánh nhau gây mất ANTT giảm gần 67%. Lực lượng còn xử lý 73 vụ vi phạm hành chính, lập hồ sơ răn đe 5 đối tượng.

Tuy nhiên, để chợ Bến Thành trở thành chợ du lịch thì còn nhiều việc cần phải khắc phục. Phía BQL chợ sẽ tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm nhiều camera quan sát để kịp thời xử lý tình huống cùng với các tiểu thương, BQL chợ quyết tâm xây dựng chợ đạt chuẩn chợ du lịch.



Theo Minh Đức (CAND)