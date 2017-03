Lập liên minh để lừa đảo

Các đối tượng và tang vật trong vụ án

Từ vị khách mua xe ô tô Lexus LX570

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội nắm được, một khách hàng tên là Nguyễn Kiều Hưng, SN 1977, HKTT tại ngõ 216, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đến Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn có trụ sở tại TP Hà Nội để mua chiếc xe ô tô Lexus LX 570 có dấu hiệu nghi vấn. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà. Sau khi thỏa thuận giá cả chiếc xe Lexus LX570 với giá gần 3 tỉ đồng, vị tổng giám đốc này đã đặt cọc tiền trước là 50 triệu đồng và 2.000USD. Và Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn đã đồng ý bán chiếc xe ô tô Lexus LX570 cho Nguyễn Kiều Hưng tại một công ty liên doanh với mình là Công ty TNHH Ô tô Vạn An có địa chỉ trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Bí mật triển khai lực lượng điều tra, ngày 16-6, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện, Nguyễn Phương Hồng, SN 1980, HKTT tại phòng 3, khu tập thể Xí nghiệp In 15, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội được Nguyễn Kiều Hưng ủy quyền đến Công ty TNHH Ô tô Vạn An để làm tiếp những thủ tục mua chiếc xe ô tô Lexus LX570.

Tại đây, Nguyễn Phương Hồng đã gửi cho Công ty TNHH Ô tô Vạn An Thông báo số 7.16.2010 đề ngày 16-7-2010 mang danh một ngân hàng tại TP Hà Nội có nội dung, ngân hàng này đồng ý cho khách hàng Nguyễn Kiều Hưng vay số tiền 3,3 tỷ đồng để thanh toán mua xe ô tô Lexus LX570 tại Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn tại Ngân hàng Vietcombank.

Sau đó, đại diện của Công ty TNHH Ô tô Linh Sơn đã cùng Nguyễn Phương Hồng tiến hành nộp lệ phí trước bạ chiếc xe ô tô nói trên hết 377 triệu đồng (Hồng là người nộp số tiền trên). Tiến hành xác minh thông báo của ngân hàng nói trên, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế được biết đây là giấy tờ giả… Trước tình hình đó, Thiếu tướng Đỗ Nghị - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lương An ninh kinh tế và An ninh điều tra phối hợp bắt giữ Nguyễn Phương Hồng để điều tra làm rõ. Ngày 17-7, Nguyễn Phương Hồng bị Cơ quan An ninh CATP Hà Nội bắt giữ.

Đấu tranh khai thác, Hồng đã thừa nhận Thông báo số 7.16.2010 của ngân hàng nói trên là do Hưng và Hồng làm giả. Triển khai lực lượng truy bắt Hưng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Hồng và Hưng, Cơ quan An ninh thu giữ thêm một số giấy thông báo mang danh các ngân hàng có nội dung đồng ý cho vay tiền để thanh toán việc mua ô tô, chứng nhận số dư trong tài khoản…; 47 con dấu các loại, trong đó có 13 dấu tròn pháp nhân mang tên nhiều cơ quan tổ chức khác nhau như Chi cục Thuế, UBND phường, Công ty TNHH…; Một số giấy tờ, hồ sơ xe ô tô như hợp đồng mua bán xe ô tô, hóa đơn GTGT, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai lệ phí trước bạ…; nhiều tài liệu photocopy các văn bằng, chứng chỉ các loại… có xác nhận sao y bản chính của các cơ quan tổ chức; 350 triệu đồng và 1 ô tô Toyota Camry BKS: 29Z-1451. Tiến hành xác minh, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, số giấy tờ và các con dấu nói trên đều là giả.

Lộ rõ ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp

Đối tượng Nguyễn Kiều Hưng cùng Nguyễn Phương Hồng đã thành lập các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Hà (Công ty Bắc Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội (Công ty TMXDCT Hà Nội). Trong đó, Hưng đứng tên là Tổng Giám đốc Công ty Bắc Hà còn Hồng đứng tên là Phó Giám đốc Công ty Bắc Hà và Giám đốc Công ty TMXDCT Hà Nội. Quá trình hoạt động, Hưng cùng đồng bọn đã làm giả nhiều con dấu, tài liệu để mua bán xe ô tô, trong đó có nhiều xe ô tô đắt tiền như xe Lexus, Posche… Qua điều tra, Cơ quan An ninh CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, Hưng và Hồng đã làm hợp đồng thế chấp 5 ô tô trong đó có 4 xe Lexus, 1 Toyota vay của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội gần 8 tỷ đồng.

Sau đó, Hưng và đồng bọn làm giả hồ sơ số xe này để mang đi cầm cố vay tiền và bán cho người khác sử dụng. Hiện tại, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, 5 xe ô tô nói trên, Hưng và đồng bọn vừa dùng làm thế chấp để vay tiền ngân hàng vừa cầm cố để vay tiền của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền lên tới 12 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh CATP Hà Nội làm rõ thêm, trong số giấy tờ 5 xe ô tô Hưng và Hồng thế chấp cho ngân hàng nói trên có 1 bộ giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Lệ Phương, SN 1976 - chị gái của Hồng và đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp. Ngày sau đó, Phương bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngoài ra, khai thác mở rộng vụ án, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã làm rõ, các công ty do Hưng và Hồng đứng đầu mặc dù có năng lực yếu kém nhưng các đối tượng đã làm hồ sơ năng lực giả đấu thầu và trúng 3 gói thầu giao thông tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng. Cũng trong chiều 16-9, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Kiều Hưng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu đối tượng Hưng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)