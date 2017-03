Lập sòng bạc từ… vỏ hạt dưa

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố trước pháp luật 5 bị can có hành vi đánh bạc. Đó là: Phạm Thi Hoàng (SN 1991), Diệp Đình Hạnh (SN 1988), cùng trú tại xã Quảng Tiến – huyện Cư M’gar; Nguyễn Văn Tuyến (SN 1988), Nguyễn Văn Sáu (SN 1970), cùng trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Hồ Hữu Chung (SN 1989), trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.



Trước đó, vào trưa ngày 9-12-2011, Hoàng và Chung cùng đi tới quán cà phê Vị Đắng ở thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) uống cà phê và ăn hạt dưa. Một lúc sau thì Hoàng và Chung nảy ra ý định dùng 4 vỏ hạt dưa thay cho các con vị và lấy một cái ly, một cái đĩa nhỏ làm thành bộ xóc đĩa. Cả hai chơi xóc đĩa với nhau và giao kèo ai thua thì phải trả tiền cà phê. Nhưng rồi, càng đánh, chúng càng say.

Sau đó, Hạnh, Tuyến, Sáu và một số người khác đến uống cà phê cũng tham gia đánh. Sòng bạc cứ thế đông dần lên đến cả chục người và kéo dài. Các con bạc lao vào sát phạt nhau. Thấy vậy, một số người dân đã báo tin cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã tổ chức lực lượng bắt giữ các đối tượng tham gia sòng bạc, thu vật chứng hơn 6,3 triệu đồng, bộ xóc đĩa, 5 xe máy và 7 điện thoại di động.



Theo Trọng Tính (Đắk Lắk Online)